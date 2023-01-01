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Хичкок Хичкок
Киноафиша Фильмы Хичкок Награды и номинации фильма Хичкок
Hitchcock Хичкок 2012 / США
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Награды и номинации фильма Хичкок

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Оскар 2013 Оскар 2013
Лучший грим
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
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