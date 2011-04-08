Рожденные на воле, 2011

Действие фильма происходят в дебрях Кении и Борнео, где находятся «приюты для животных». Там две женщины заботятся о детенышах слонов и орангутанов, чьи родители погибли от рук браконьеров. Дафна Шелдрик и Бируте Галдикас посвятили свою жизнь воспитанию детей и возвращению их в дикую природу. Эти маленькие дикие животные изящны, ранимы и очаровательны, как и человеческие младенцы. И фильм подчеркивает и показывает, что они нуждаются в заботе и любви, как и человеческие младенцы. Это исследование выдающейся чувствительность и интеллекта слонов и орангутангов надолго погрузит зрителя в волшебный мир Африки.