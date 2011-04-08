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Рожденные на воле Рожденные на воле
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Born To Be Wild

Рожденные на воле, 2011

2011 / США
8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходят в дебрях Кении и Борнео, где находятся «приюты для животных». Там две женщины заботятся о детенышах слонов и орангутанов, чьи родители погибли от рук браконьеров. Дафна Шелдрик и Бируте Галдикас посвятили свою жизнь воспитанию детей и возвращению их в дикую природу. Эти маленькие дикие животные изящны, ранимы и очаровательны, как и человеческие младенцы. И фильм подчеркивает и показывает, что они нуждаются в заботе и любви, как и человеческие младенцы. Это исследование выдающейся чувствительность и интеллекта слонов и орангутангов надолго погрузит зрителя в волшебный мир Африки. 

  • 12 сцен этого фильма были сняты цифровыми 3D-камерами в формате 4k IMAX. Это первый случай их использование в каком-либо художественном фильме. Каждая камера весила более 50 килограммов, и для ее управления требовалось три человека. Это уже четвертый фильм о дикой природе режиссера Дэвида Ликли, снятый в IMAX. 
  • Значительная часть сюжета подается в фильме с помощью закадрового текста, который читает знаменитый американский актер Морган Фримен. 
  • Дафна Шелдрик и Бируте Галдикас, главные героини фильма, являются первопроходцами всей концепции приюта, и провели более 40 лет в дикой природе. 

Это история о любви, преданности и удивительной связи между человеком и животными.Этот документальный фильм об осиротевших слонах и орангутангах, которых спасли и вырастили замечательные люди, посвятившие свою жизнь заботе о животных.

8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 40 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 8 апреля 2011
Возраст 0+
Режиссер
Дэвид Ликли
В ролях
Морган Фриман
Морган Фриман
Бируте Галдикас
Дафна Шелдрик
Все актеры и съемочная группа
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7.6666665
Постер фильма Рожденные на воле 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Unik 2 апреля 2015, 12:51
Так когда он выйдет в прокат? или уже идет?
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