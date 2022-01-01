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Наедине с природой Наедине с природой
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Into America's Wild

Наедине с природой, 2020

2020 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Вместе с командой искателей приключений, состоящей из легендарного космонавта Джона Херрингтона, молодежной активистки Ариэль Твето и рекордсменки в пешем туризме Дженнифер Фарр Дэвис, вы сойдете с протоптанного пути и окажетесь в удивительных местах дикой природы. Вы увидите одни из самых красивых пейзажей континента, от дебрей Аляски и цветущей береговой линии Орегона до древних каньонов юго-запада и холмов Аппалачской тропы. Героев фильма объединяет неутолимое желание приобщить людей к природе. В то время, как они пробираются через живописные тропы и нетронутые цивилизацией места, вы установите для себя связь с природой на совершенно ином уровне и однажды отважитесь пройти по пройденному ими пути.

8.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2020
Возраст 0+
Режиссер
Грег МакГилливрей
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Наедине с природой 2 постера
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