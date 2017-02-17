Мечтай о большем: Свой мир строим сами, 2017

Кто создает будущее человечества? Приглашаем вас в увлекательное путешествии по объектам человеческих фантазий в разных уголках планеты. Сегодня работа инженеров как никогда актуальна и важна для человечества. Она отражается на культуре и мышлении, благодаря чему новое поколение достигает колоссальных успехов. Именно молодые специалисты создают мир будущего — мир своей мечты. Фильм поведает зрителю, как инженеры могут изменить не только повседневную жизнь, но и целые социумы: от Римских Арок до Великой Китайской стены, от жизненно необходимого моста, соединяющего деревушки Гаити, — до МКС, от роботов-амфибий — до захватывающих дух американских горок, небоскребов и пневмотоннелей, транспорт в которых однажды сможет передвигаться со скоростью 1200 км/ч.