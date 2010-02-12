7.0
Серфинг на Таити IMAX 3D
7.0

Серфинг на Таити IMAX 3D

, 2010
The Ultimate Wave Tahiti
США / документальный / 18+
Постер фильма Серфинг на Таити IMAX 3D
7.0

В ролях

Майкл Ханрахан
Келли Слэйтер
Келли Слэйтер
Kalani Miller
Raimana Van Bastolear
Режиссер Стивен Лоу
Сценарист Alexander Low
Композитор Мишель Кюссон
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 44 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 12 февраля 2010
Дата выхода
27 августа 2010 Австрия
15 февраля 2011 Германия
12 февраля 2010 США
5 июля 2010 Франция
Бюджет $8 000 000
Сборы в мире $27 809
Производство Perfect Wave
Другие названия
The Ultimate Wave Tahiti, A legnagyobb hullám - Tahiti 3D, L'Onda Perfetta di Tahiti, Tahiti 3D: Destination surf, Tahiti extrême, Ultimate Wave. Серфинг на Таити

Рейтинг фильма

7.0
11 голосов
6.8 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Чёрный Двор в кино
Чёрный Двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал, драма
Еще 100 лет назад это популярное женское имя было под запретом — разрешили только в СССР
Эту дрянь жевали всем Союзом вместо импортного «Орбита»: гудрон, смола, кислота и мел - как выжили эти дети
1 пачка творога – и через 20 минут гора румяных пончиков уже на столе: улетают за минуты, даже крошек не найти
«В бой идут одни старики» — фильм, который пересматривают не только к 9 мая: вот какую неточность с наградой Маэстро заметили ветераны
48 млн зрителей за 28 дней: вы могли пропустить самый популярный сериал Netflix 2020 года «Рэтчед» — 8 серий пролетят как один миг
Такого Сашу Белого никто бы не пожалел: как сложилась жизнь героя Безрукова из «Бригады» на самом деле
Иностранцы посмотрели «Слово пацана» и их реакция удивляет: сравнили сериал с «Братом», но нашли и минусы — вот какие
Почему сериал «Хрустальный» с Васильевым так называется на самом деле: смысл, который многие не замечали годами
«Машу и Медведя» смотрели 4,6 млрд раз – и это только одну серию: но 5 цитат из мульта закончат лишь единицы – вы в их числе? (тест)
От этого детектива НТВ «ждали чернухи», а оказался «весьма неплохой сериал»: от создателей «Невского» и с оценкой 8.6
Надеялись, что не заметим: один и тот же киноляп перекочевал из «Места встречи»… в «Мастера и Маргариту»
