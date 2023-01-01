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Звери дикого Юга
Награды и номинации фильма Звери дикого Юга
Beasts of the Southern Wild
Звери дикого Юга
2012 / США
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7.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации фильма Звери дикого Юга
Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2012
«Золотая камера» за лучший режиссерский дебют
Победитель
Сандэнс 2012
Гран-при – драма
Победитель
Оскар 2013
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
BAFTA 2013
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Прорыв года
Номинант
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