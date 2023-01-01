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Звери дикого Юга Звери дикого Юга
Киноафиша Фильмы Звери дикого Юга Награды и номинации фильма Звери дикого Юга
Beasts of the Southern Wild Звери дикого Юга 2012 / США
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации фильма Звери дикого Юга

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2012 Каннский кинофестиваль 2012
«Золотая камера» за лучший режиссерский дебют
Победитель
Сандэнс 2012 Сандэнс 2012
Гран-при – драма
Победитель
Оскар 2013 Оскар 2013
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
MTV Movie Awards 2013 MTV Movie Awards 2013
Прорыв года
Номинант
Праздники
Праздники
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