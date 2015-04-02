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Звери дикого Юга
Отзывы о фильме «Звери дикого Юга»
Beasts of the Southern Wild
Звери дикого Юга
2012 / США
Трейлер
7.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Страшно понравилось. Кино живое, сочное, настоящее. Маленькая актриса феноменальная. Никак не верилось, что это игровой фильм, полное ощущение реальности.
Насчет глобальных изречений от шестилетней девочки... Возможно, это от взрослых, которые здесь с детьми на равных. И потом, шесть лет - это приличный возраст ✊
Я вот себя хорошо помню в 6 лет, так у меня тоже мозги постоянно заняты были глобальными проблемами, причем многие вещи доходили интуитивно и становились очевидными как-то сами собой. Это как вспышка, раз - и все понятно. Потом уже школа коррективы вносит, грузит фигней всякой,корежит и ломает.
10/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Потрясающе! Это же Луизиана???
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 06/08/2012 - 00:10:06
Ага, Луизиана, до и после Катрин, так получается.
Помню, когда смотрела фильм, отчаянно захотелось жареной крокодилинки. Уж очень симпатичная повариха здоровски обращалась с продуктами (особенно с яйцами)... И еще хотелось, чтобы она оказалась мамой Хашпаппи.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 06/08/2012 - 19:43:30):
Согласен, потрясающая сцена (разделка крокодила, глазами Хашпаппи). Можно только удивляться, откуда , без много млрд. бюджета, можно снять так притягательно-трогательное кино....
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 09/08/2012 - 00:54:59
А как вам огромные черные...эмм...хрюши? Я буквально во все глаза смотрела и старалась не моргать: они были живые! у них глаза были живые...
А как Хашпаппи комфорку зажигала, это же отпад. А феерический пробег с фейерверками в руках?
Я этой маленькой королевой очарована, сражена наповал.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Насчет глобальных изречений от шестилетней девочки... Возможно, это от взрослых, которые здесь с детьми на равных. И потом, шесть лет - это приличный возраст ✊
Я вот себя хорошо помню в 6 лет, так у меня тоже мозги постоянно заняты были глобальными проблемами, причем многие вещи доходили интуитивно и становились очевидными как-то сами собой. Это как вспышка, раз - и все понятно. Потом уже школа коррективы вносит, грузит фигней всякой,корежит и ломает.
10/10
Ага, Луизиана, до и после Катрин, так получается.
Помню, когда смотрела фильм, отчаянно захотелось жареной крокодилинки. Уж очень симпатичная повариха здоровски обращалась с продуктами (особенно с яйцами)... И еще хотелось, чтобы она оказалась мамой Хашпаппи.
Согласен, потрясающая сцена (разделка крокодила, глазами Хашпаппи). Можно только удивляться, откуда , без много млрд. бюджета, можно снять так притягательно-трогательное кино....
А как вам огромные черные...эмм...хрюши? Я буквально во все глаза смотрела и старалась не моргать: они были живые! у них глаза были живые...
А как Хашпаппи комфорку зажигала, это же отпад. А феерический пробег с фейерверками в руках?
Я этой маленькой королевой очарована, сражена наповал.
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