Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Звери дикого Юга Звери дикого Юга
Киноафиша Фильмы Звери дикого Юга Отзывы о фильме «Звери дикого Юга»
Beasts of the Southern Wild Звери дикого Юга 2012 / США
7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Звери дикого Юга»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Страшно понравилось. Кино живое, сочное, настоящее. Маленькая актриса феноменальная. Никак не верилось, что это игровой фильм, полное ощущение реальности.

Насчет глобальных изречений от шестилетней девочки... Возможно, это от взрослых, которые здесь с детьми на равных. И потом, шесть лет - это приличный возраст ✊

Я вот себя хорошо помню в 6 лет, так у меня тоже мозги постоянно заняты были глобальными проблемами, причем многие вещи доходили интуитивно и становились очевидными как-то сами собой. Это как вспышка, раз - и все понятно. Потом уже школа коррективы вносит, грузит фигней всякой,корежит и ломает.

10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Потрясающе! Это же Луизиана???
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 06/08/2012 - 00:10:06




Ага, Луизиана, до и после Катрин, так получается.



Помню, когда смотрела фильм, отчаянно захотелось жареной крокодилинки. Уж очень симпатичная повариха здоровски обращалась с продуктами (особенно с яйцами)... И еще хотелось, чтобы она оказалась мамой Хашпаппи.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 06/08/2012 - 19:43:30):

Согласен, потрясающая сцена (разделка крокодила, глазами Хашпаппи). Можно только удивляться, откуда , без много млрд. бюджета, можно снять так притягательно-трогательное кино....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 09/08/2012 - 00:54:59




А как вам огромные черные...эмм...хрюши? Я буквально во все глаза смотрела и старалась не моргать: они были живые! у них глаза были живые...



А как Хашпаппи комфорку зажигала, это же отпад. А феерический пробег с фейерверками в руках?



Я этой маленькой королевой очарована, сражена наповал.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вам и не снилось
Вам и не снилось 1 комментарий
Нюрнберг
Нюрнберг 1 комментарий
Охота
Охота 1 комментарий
Безликий
Безликий 1 комментарий
Денежная игла
Денежная игла 1 комментарий
Один путь
Один путь 1 комментарий
Отголоски преступления
Отголоски преступления 1 комментарий
Море страха
Море страха 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши