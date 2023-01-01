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Любовь
Награды и номинации фильма Любовь
Amour
Любовь
2012 / Германия / Франция / Австрия
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7.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Награды и номинации фильма Любовь
Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2012
«Золотая пальмовая ветвь»
Победитель
Оскар 2013
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA 2013
Лучшая женская роль
Победитель
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
В прокате
Премьеры
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