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Любовь Любовь
Киноафиша Фильмы Любовь Награды и номинации фильма Любовь
Amour Любовь 2012 / Германия / Франция / Австрия
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Награды и номинации фильма Любовь

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2012 Каннский кинофестиваль 2012
«Золотая пальмовая ветвь»
Победитель
Оскар 2013 Оскар 2013
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Лучшая женская роль
Победитель
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
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2023, Франция, приключения, анимация
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