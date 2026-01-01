Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Таро
Alexandre Tharaud
Александр Таро
Александр Таро
Alexandre Tharaud
Дата рождения
9 декабря 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Любовь
(2012)
6.2
Болеро. Душа Парижа
(2024)
Фильмография Александр Таро
Жанр
Все
Биография
Драма
Музыка
Год
Все
2024
2012
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.3
Болеро. Душа Парижа
Bolero
биография, драма, музыка
2024, Бельгия / Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
7.4
Любовь
Amour
драма
2012, Германия / Франция / Австрия
Смотреть трейлер
