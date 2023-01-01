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Тор 2: Царство тьмы
Тор 2: Царство тьмы, 2013: актеры и роли
Thor: The Dark World
Тор 2: Царство тьмы
2013 / США
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7.3
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62
голоса
Рейтинг IMDb: 6.8
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Тор 2: Царство тьмы, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Алан Тейлор
Alan Taylor
В ролях
Крис Хемсворт
Chris Hemsworth
Натали Портман
Natalie Portman
Том Хиддлстон
Tom Hiddleston
Идрис Эльба
Idris Elba
Кэт Деннингс
Kat Dennings
Энтони Хопкинс
Anthony Hopkins
Закари Ливай
Zachary Levi
Джейми Александр
Jaimie Alexander
Рэй Стивенсон
Ray Stevenson
Кристофер Экклстон
Christopher Eccleston
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Talulah Riley
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