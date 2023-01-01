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Тор 2: Царство тьмы Тор 2: Царство тьмы
Киноафиша Фильмы Тор 2: Царство тьмы Тор 2: Царство тьмы, 2013: актеры и роли
Thor: The Dark World Тор 2: Царство тьмы 2013 / США
7.3 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Тор 2: Царство тьмы, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алан Тейлор Алан Тейлор Alan Taylor
В ролях
Крис Хемсворт Крис Хемсворт Chris Hemsworth Натали Портман Натали Портман Natalie Portman Том Хиддлстон Том Хиддлстон Tom Hiddleston Идрис Эльба Идрис Эльба Idris Elba Кэт Деннингс Кэт Деннингс Kat Dennings Энтони Хопкинс Энтони Хопкинс Anthony Hopkins Закари Ливай Закари Ливай Zachary Levi Джейми Александр Джейми Александр Jaimie Alexander Рэй Стивенсон Рэй Стивенсон Ray Stevenson Кристофер Экклстон Кристофер Экклстон Christopher Eccleston Талула Райли Талула Райли Talulah Riley
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