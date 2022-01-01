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Тор 2: Царство тьмы Тор 2: Царство тьмы
Киноафиша Фильмы Тор 2: Царство тьмы Музыка из фильма «Тор 2: Царство тьмы» (2013)
Thor: The Dark World Тор 2: Царство тьмы 2013 / США
7.8 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Музыка из фильма «Тор 2: Царство тьмы» (2013)

Вся информация о фильме
Thor: The Dark World (Original Motion Picture Soundtrack)
Thor: The Dark World (Original Motion Picture Soundtrack) 26 композиций. Brian Tyler
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Thor: The Dark World Brian Tyler 2:11
2 Lokasenna Brian Tyler 2:31
3 Asgard Brian Tyler 1:56
4 Battle of Vanaheim Brian Tyler 1:40
5 Origins Brian Tyler 3:50
6 The Trial of Loki Brian Tyler 2:39
7 Into Eternity Brian Tyler 3:41
8 Escaping the Realm Brian Tyler 3:54
9 A Universe from Nothing Brian Tyler 2:21
10 Untouchable Brian Tyler 4:10
11 Thor, Son of Odin Brian Tyler 1:53
12 Shadows of Loki Brian Tyler 2:26
13 Sword and Council Brian Tyler 3:48
14 Invasion of Asgard Brian Tyler 3:00
15 Betrayal Brian Tyler 4:03
16 Journey to Asgard Brian Tyler 2:19
17 Uprising Brian Tyler 2:37
18 Vortex Brian Tyler 2:21
19 An Unlikely Alliance Brian Tyler 3:47
20 Convergence Brian Tyler 3:43
21 Beginning of the End Brian Tyler 5:22
22 Deliverance Brian Tyler 2:22
23 Battle Between Worlds Brian Tyler 3:31
24 As the Hammer Falls Brian Tyler 2:42
25 Legacy Brian Tyler 4:09
26 Marvel Studios Fanfare Brian Tyler 0:31
Доступен список песен из фильма «Тор 2: Царство тьмы» (2013) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Тор 2: Царство тьмы» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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