|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Thor: The Dark World
|Brian Tyler
|2:11
|2
|Lokasenna
|Brian Tyler
|2:31
|3
|Asgard
|Brian Tyler
|1:56
|4
|Battle of Vanaheim
|Brian Tyler
|1:40
|5
|Origins
|Brian Tyler
|3:50
|6
|The Trial of Loki
|Brian Tyler
|2:39
|7
|Into Eternity
|Brian Tyler
|3:41
|8
|Escaping the Realm
|Brian Tyler
|3:54
|9
|A Universe from Nothing
|Brian Tyler
|2:21
|10
|Untouchable
|Brian Tyler
|4:10
|11
|Thor, Son of Odin
|Brian Tyler
|1:53
|12
|Shadows of Loki
|Brian Tyler
|2:26
|13
|Sword and Council
|Brian Tyler
|3:48
|14
|Invasion of Asgard
|Brian Tyler
|3:00
|15
|Betrayal
|Brian Tyler
|4:03
|16
|Journey to Asgard
|Brian Tyler
|2:19
|17
|Uprising
|Brian Tyler
|2:37
|18
|Vortex
|Brian Tyler
|2:21
|19
|An Unlikely Alliance
|Brian Tyler
|3:47
|20
|Convergence
|Brian Tyler
|3:43
|21
|Beginning of the End
|Brian Tyler
|5:22
|22
|Deliverance
|Brian Tyler
|2:22
|23
|Battle Between Worlds
|Brian Tyler
|3:31
|24
|As the Hammer Falls
|Brian Tyler
|2:42
|25
|Legacy
|Brian Tyler
|4:09
|26
|Marvel Studios Fanfare
|Brian Tyler
|0:31