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Всем, кто собирается посмотреть могучий фильм «Тор: Царство тьмы» (дословно: «Тор: Темный мир», но бренд-и-домен «Темный мир» уже занят отечественной самодеятельностью, бессмысленной и беспощадной), необходимо знать, что тор – это бублик. Вернее, геометрическая фигура, представляющая собою бублик. А еще вернее, поверхность вращения, получаемая вращением образующей окружности вокруг оси, лежащей в плоскости этой окружности, но не проходящей через ее…