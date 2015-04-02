Всем, кто собирается посмотреть могучий фильм «Тор: Царство тьмы» (дословно: «Тор: Темный мир», но бренд-и-домен «Темный мир» уже занят отечественной самодеятельностью, бессмысленной и беспощадной), необходимо знать, что тор – это бублик. Вернее, геометрическая фигура, представляющая собою бублик. А еще вернее, поверхность вращения, получаемая вращением образующей окружности вокруг оси, лежащей в плоскости этой окружности, но не проходящей через ее…
Истинно так✊ , начинается неделя Английского кино, (Грязь, Поле в Англии), куда перспективнее картины судя по всему. Тем более, я уверен, вы мне расскажете че там с Тором приключилось✊
Крису Хэмсворту, конечно, все можно простить ✊ , надеюсь это его последний облом..
P.S. Еще и кресла неудобные! :) не пойду больше в Питерлэнд, нужно 100 кг весить чтобы спинка откинулась!
8/10
Чего там унылые эльфы ко всем приставали со своим эфиром, я ваще не поняла. Который самый главный, с белой косичкой, предлагал что-то узреть, а сначала другой, который с рогами, обещал сокрушить бастионы, а сами нагло хотели устроить "темную". А чего во тьме узреешь?
Локи, как обычно, корчит демонические рожи. Тор пытается умничать, в эти моменты кино становится скучным.
Понравился дизайн всего и вся, чертовски продумано. Сцена прощания с усопшими очень красива и трогательна, я загрустила и всплакнула бы, но не дали, быстренько движуху какую-то организовали.
В очередной раз симпатично обст...ли Капитана Сосульку. И ещё умилила зверюга во втором микрофинале. И Тор, он прямо как Карлсон. Милый, милый...
7,5/10.
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