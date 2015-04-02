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Тор 2: Царство тьмы Тор 2: Царство тьмы
Киноафиша Фильмы Тор 2: Царство тьмы Отзывы о фильме «Тор 2: Царство тьмы»
Thor: The Dark World Тор 2: Царство тьмы 2013 / США
7.9 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Тор 2: Царство тьмы»

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Наша рецензия

Всем, кто собирается посмотреть могучий фильм «Тор: Царство тьмы» (дословно: «Тор: Темный мир», но бренд-и-домен «Темный мир» уже занят отечественной самодеятельностью, бессмысленной и беспощадной), необходимо знать, что тор – это бублик. Вернее, геометрическая фигура, представляющая собою бублик. А еще вернее, поверхность вращения, получаемая вращением образующей окружности вокруг оси, лежащей в плоскости этой окружности, но не проходящей через ее…

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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Неужели кто то пойдет на ЭТО?❗️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
✊ конечно пойдём !!!!!!! НЕТ мы дома будем сидеть в тоскливую и унылую погоду ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
patish 2 апреля 2015, 12:51
я очень удивился, но фильм действительно хороший! Мне "Мстители" нравиться, а вот экранизации по отдельным героям считаю крайне неудачными и в основном раздутыми диалогами фильмами... Так было с "Первым мстителем", с 1-м и 3-м "Железным человеком", с "Халком невероятным", и даже с "Тором". Но "Тор 2" это постоянный экшен, с отличными спецэффектами и забавным юмором...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (test, 01/11/2013 - 22:54:47):

Истинно так✊ , начинается неделя Английского кино, (Грязь, Поле в Англии), куда перспективнее картины судя по всему. Тем более, я уверен, вы мне расскажете че там с Тором приключилось✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Дурдом! Хорошо что в аймакс не ходили, еще поискать надо обычный сеанс, нашелся в Формуле кино Питерлэнд. Сюжет даже не то что скучный, он непонятный :) зачем герои делают все что делают и куда ушло столько денег?.. С середины фильма мы уже и забросили его отслеживать, диалоги кошмарны, шутки не шутки вовсе, а игра актеров, им не платили что ли за это? Мировое зло было убито каким то аппаратиком как от радиоуправляемого вертолета, прям совсем по детски как то, если не сказать по тупому!! И к тому же третья часть предвидится.

Крису Хэмсворту, конечно, все можно простить ✊ , надеюсь это его последний облом..



P.S. Еще и кресла неудобные! :) не пойду больше в Питерлэнд, нужно 100 кг весить чтобы спинка откинулась!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
2/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Для зрителей достигших двенадцати лет, а также для тех кто не исключает существования темных эльфов, девяти миров и разумеется Асгарда, для всех вас этот фильм ✊ , а так как народ валом валит на этот фильм, то получается, что таких большинство. Под конец фильма зрителя ожидает бездна юмора, конечно в фантастическом варианте. Фильм для тех кто любит смотреть ( и меньше всего замечать несуразности сюжета ), как космические корабли бороздят просторы ... Асгарда и немножко Гринвича.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Позитивный, динамичный, забавный, зрелищный, в смысл не вникала ))) 8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Классная вторая часть. Очень понравилась.



8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Алеса 2 апреля 2015, 12:51
были а Аймаксе сегодня,фильм клевый,советую сходить!!!интересный и непредсказуемый!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Это цирк, натурально. Шапито. С акробатами, коняжками и клоунами. В качестве клоуна, как ни странно, доктор Эрик как-то там на "л". Иногда без штанов ходит, а иногда и совсем без трусов. А роль ковёрного исполняет очкастая девушка, помощница Портман. Ну, и это какбэ смешно.

Чего там унылые эльфы ко всем приставали со своим эфиром, я ваще не поняла. Который самый главный, с белой косичкой, предлагал что-то узреть, а сначала другой, который с рогами, обещал сокрушить бастионы, а сами нагло хотели устроить "темную". А чего во тьме узреешь?

Локи, как обычно, корчит демонические рожи. Тор пытается умничать, в эти моменты кино становится скучным.

Понравился дизайн всего и вся, чертовски продумано. Сцена прощания с усопшими очень красива и трогательна, я загрустила и всплакнула бы, но не дали, быстренько движуху какую-то организовали.

В очередной раз симпатично обст...ли Капитана Сосульку. И ещё умилила зверюга во втором микрофинале. И Тор, он прямо как Карлсон. Милый, милый...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Энки 2 апреля 2015, 12:51
8.3/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
maxwel 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Чем совершеннее и красивее становится графика тем более тупыми и бредовыми становятся блокбастеры.. Это Шапито-полностью согласен. В прологе властители асгарда обсуждают что делать со страшным оружием под названием "Эфир",которое угрожает всей вселенной. Давайте уничтожим его предлагает один. Нет нельзя, это слишком опасно, давайте лучше его закопаем... Занавес...Логичнее было только утопить эфир в большой луже.. Это похоже грустная тенденция современного кино,а Тор2 ярчайший представитель. Еще более грустно что пипл воспитываемый на этом сейчас хавает это как горячие пирожки. Доктор появляющийся постоянно без одежды это специально чтобы целевая аудитория школьников младших классов весело поржала на весь зал. Только им похоже и смешно было. Последние минут 25 фильма было можно смотреть с удовольствием,но конец опять в том же духе. По оценкам. За Хемсворта и Портман по баллу . За графику 2 балла. Еще балл за пару удачных шуток. Короче 5/10. Посмотрите лучше "Игру Эндера" если найдете где...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
belkadura 2 апреля 2015, 12:51
Я уснул....где то за 30 минут до конца фильма...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Зачётное продолжение, думал будет всё гораздо хуже. Спецуха на уровне, да и юмор присутствует. За шутки про метро и капитана Америка отдельное спасибо, очень смешно.✊

7,5/10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
СолнышКА 2 апреля 2015, 12:51
А мне понравилось, ушла после фильма с отличным настроением! И юмор есть и спец эфекты ничего так. Интересный короче фильм!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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