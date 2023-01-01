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Тор 2: Царство тьмы Тор 2: Царство тьмы
Киноафиша Фильмы Тор 2: Царство тьмы Награды и номинации фильма Тор 2: Царство тьмы
Thor: The Dark World Тор 2: Царство тьмы 2013 / США
7.3 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Награды и номинации фильма Тор 2: Царство тьмы

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2014 MTV Movie Awards 2014
Лучший герой
Номинант
Лучшее появление без рубашки
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
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Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Заложники
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2023, США, триллер
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
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