Самокритика буржуазного пса, 2017

Ироничная немецкая фантазия о том, что происходит с тобой, когда твоя карьера молодого кинематографиста катится под гору: ты превращаешься в симпатичную и неамбициозную буржуазную псину. Начинающий режиссер с коммунистическими взглядами провалил заявки на все возможные гранты и отправляется на юг работать сборщиком фруктов. Теперь вокруг него — трудяги на яблочной ферме, где ворон ловить некогда. Обсуждая прибавочную стоимость, забастовку и ненависть к хозяину, они коротают дни в непростой среде: Юлиану все сложнее мимикрировать под рабочий класс, а вокруг полно сверхъестественных событий и интересных коллег. Здесь будет дюжина шуток про удобство левых идей, дауншифтеров и «каждому по потребностям» и саркастичные комментарии о сцене современного искусства и манифестах ничего не снимающих годами «молодых режиссеров».