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Самокритика буржуазного пса Самокритика буржуазного пса
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Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes

Самокритика буржуазного пса, 2017

2017 / Германия / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Ироничная немецкая фантазия о том, что происходит с тобой, когда твоя карьера молодого кинематографиста катится под гору: ты превращаешься в симпатичную и неамбициозную буржуазную псину. Начинающий режиссер с коммунистическими взглядами провалил заявки на все возможные гранты и отправляется на юг работать сборщиком фруктов. Теперь вокруг него — трудяги на яблочной ферме, где ворон ловить некогда. Обсуждая прибавочную стоимость, забастовку и ненависть к хозяину, они коротают дни в непростой среде: Юлиану все сложнее мимикрировать под рабочий класс, а вокруг полно сверхъестественных событий и интересных коллег. Здесь будет дюжина шуток про удобство левых идей, дауншифтеров и «каждому по потребностям» и саркастичные комментарии о сцене современного искусства и манифестах ничего не снимающих годами «молодых режиссеров».

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 29 января 2017
Возраст 18+
Прокатчик Cineticle Films
Режиссер
Юлиан Радльмайер
В ролях
Юлиан Радльмайер
Дераг Кэмпбелл
Бениамин Форти
Йоханна Орсини-Розенберг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Самокритика буржуазного пса 3 постера
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Наша рецензия
Молодой режиссер Юлиан, отчаявшись получить грант на фильм, отправляется собирать фрукты на плантацию. Он работает в довольно разношерстной компании вместе с оптимистичной и феминистично настроенной американкой Камиллой (Дераг Кэмпбелл), страдающим легким эскапизмом Санчо (Бениамин Форти), решающим все свои дела с помощью маятника, задумчивым, немного отрешенным от прагматичного мира азиатом Хоном (Kyung-Taek Lie) и прижимистым, волевым грузином Зурабом (Zurab Rtveliasvili). Последний то…
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Катерина Радюк 14 июля 2017, 13:41
Возможен ли коммунизм без коммунистов?
Все хотят жить хорошо и не работать. И не важно – коммунизм это, капитализм или демократия. Молодой режиссер… Читать дальше…
Ирина 15 июня 2017, 10:22
Очень глубокий по смыслу фильм!
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Кадры из фильма Все кадры
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