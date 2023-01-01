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Слежка 2: Снова в засаде Слежка 2: Снова в засаде
Киноафиша Фильмы Слежка 2: Снова в засаде Слежка 2: Снова в засаде, 1993: актеры и роли
Another Stakeout Слежка 2: Снова в засаде 1993 / США
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Слежка 2: Снова в засаде, 1993: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Бэдэм Джон Бэдэм John Badham
В ролях
Ричард Дрейфусс Ричард Дрейфусс Richard Dreyfuss Эмилио Эстевес Эмилио Эстевес Emilio Estevez Марша Стрэссмен Marcia Strassman Кэти Мориарти Кэти Мориарти Cathy Moriarty Крис О'Доннелл Крис О'Доннелл Chris O'Donnell Дэннис Фарина Дэннис Фарина Dennis Farina
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