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Джон Бэдэм
Джон Бэдэм
John Badham
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Джон Бэдэм
John Badham
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Дата рождения
25 августа 1939
Возраст
82 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Продюсер, Актер
Биография Джон Бэдэм
Режиссер, продюсер, актер. Родился 25 августа 1939 года. Лутон, Бедфордшир, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джон Бэдэм
Джек Булл
драма, вестерн
1999, США
7.0
В последний момент
драма, триллер, криминал
1995, США
7.0
Зона высадки
триллер, боевик
1994, США
5.0
Слежка 2: Снова в засаде
триллер, криминал, боевик, комедия
1993, США
5.0
Убийца
драма, мелодрама, триллер, боевик
1993, США
6.0
Напролом
криминал, боевик, комедия
1991, США
6.0
Птичка на проводе
триллер, боевик, комедия, приключения
1990, США
6.0
Слежка
мелодрама, триллер, криминал, боевик, комедия
1987, США
6.0
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