5.7 IMDb Rating: 5.7
Kinoafisha Films Disturbing Behavior

Disturbing Behavior

Disturbing Behavior 18+
Synopsis

The new kid in town stumbles across something sinister about the town's method of transforming its unruly teens into upstanding citizens.
Country USA / Australia
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 1998
World premiere 24 July 1998
Release date
24 July 1998 Russia 16+
24 July 1998 Canada
27 May 1999 Germany
15 April 1999 Hungary
4 June 1999 Italy
24 July 1998 Kazakhstan
11 December 1998 Singapore
24 July 1998 USA
24 July 1998 Ukraine
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $17,514,980
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Village Roadshow Pictures, Hoyts Distribution
Also known as
Disturbing Behavior, Perturbados, Comportament deviant, Comportament pertorbat, Comportamento Perturbado, Comportamento Suspeito, Comportamiento perturbado, Comportement insolite, Comportements troublants, De udvalgte, De utvalgte, Diagogi kosmia, Dich kriegen wir auch noch!, Generazione perfetta, Grzeczny świat, Inte som andra, Julma totuus, Kísérleti patkányok, Nedolično ponašanje, Podezřelé chování, Podozrivé správanie, Poremeceno ponasanje, Raftar e Ashofteh, Διαγωγή κοσμία, Непристойное поведение, Смущаващо поведение, 恐怖怪譚, 洗脳
Director
David Nutter
Cast
James Marsden
James Marsden
Katie Holmes
Katie Holmes
Nick Stahl
Nick Stahl
Steve Railsback
Bruce Greenwood
Bruce Greenwood
Quotes
[U.V. isn't sure if Steve Clark is now one of the Blue Ribbons]
U.V. Wait man, what's the capital of North Dakota?
Steve Clark How the fuck should I know?
U.V. All right. You're still okay.
