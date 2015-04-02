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1812: Уланская баллада 1812: Уланская баллада
Киноафиша Фильмы 1812: Уланская баллада Отзывы о фильме «1812: Уланская баллада»
1812: Уланская баллада 2012 / Россия
4.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 2.5
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Отзывы о фильме «1812: Уланская баллада»

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Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Сейчас крайне модны замедленные кадры... Судя по трейлеру, в фильме их навалом.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
jekich4 2 апреля 2015, 12:51
По трейлеру можно сказать, что фильм будет отличный. Соберу друзей как-нибудь, сходим, посмотрим, так чисто по-мужски. Без девушек. На 100% уверен, что актёры сыграют хорошо и фильм сорвёт большой куш. Просто мне кажется, что это чисто мужской фильм и девушки его не будут смотреть. Хотя есть и такие, которым нравится история и все проходящие бои, которые были раньше. Ребят посмотрев трейлер можно понять всю суть фильма и даже понять стоит он того что бы сходить посмотреть его или нет. Я понял что оно того стоит.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Не пойму, вот эти подряд хвалебные посты, схожие друг с другом, это что? Такой отчаянный промоушн что ли?? Никто идти не хочет на...гхмм.... этот исторический блокбастер?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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