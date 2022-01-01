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1812: Уланская баллада 1812: Уланская баллада
Киноафиша Фильмы 1812: Уланская баллада 1812: Уланская баллада, 2012: актеры и роли
1812: Уланская баллада 2012 / Россия
4.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 2.5
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1812: Уланская баллада, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Олег Фесенко
В ролях
Антон Соколов Антон Соколов Аня Чиповская Аня Чиповская Валерий Николаев Валерий Николаев Светлана Меткина Эрик Фратичелли Eric Fraticelli Сергей Безруков Сергей Безруков Анатолий Белый Анатолий Белый Anatoliy Belyy Станислав Дужников Станислав Дужников Ольга Кабо Ольга Кабо Павел Делонг Павел Делонг Pawel Delag Дрыга Света Гедиминас Адомайтис Gediminas Adomaitis Егор Пазенко Егор Пазенко Борис Клюев Борис Клюев Алексей Макаров Алексей Макаров
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