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Забегаловка Забегаловка
Киноафиша Фильмы Забегаловка Забегаловка, 1982: актеры и роли
Diner Забегаловка 1982 / США
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Забегаловка, 1982: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Барри Левинсон Барри Левинсон Barry Levinson
В ролях
Стив Гуттенберг Стив Гуттенберг Steve Guttenberg Микки Рурк Микки Рурк Mickey Rourke Дэниел Стерн Дэниел Стерн Daniel Stern Кевин Бейкон Кевин Бейкон Kevin Bacon Тим Дейли Тим Дейли Tim Daly Эллен Баркин Эллен Баркин Ellen Barkin Пол Райзер Пол Райзер Paul Reiser Кэтрин Даулинг Kathryn Dowling Майкл Такер Michael Tucker Джесика Джеймс
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