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Забегаловка
Забегаловка, 1982: актеры и роли
Diner
Забегаловка
1982 / США
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Забегаловка, 1982: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Барри Левинсон
Barry Levinson
В ролях
Стив Гуттенберг
Steve Guttenberg
Микки Рурк
Mickey Rourke
Дэниел Стерн
Daniel Stern
Кевин Бейкон
Kevin Bacon
Тим Дейли
Tim Daly
Эллен Баркин
Ellen Barkin
Пол Райзер
Paul Reiser
Кэтрин Даулинг
Kathryn Dowling
Майкл Такер
Michael Tucker
Джесика Джеймс
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Одна
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