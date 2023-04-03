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Фильмография
Нико Кирасола
Nico Cirasola
Киноафиша
Персоны
Нико Кирасола
Нико Кирасола
Nico Cirasola
Дата рождения
29 мая 1951
Возраст
71 год
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
3 апреля 2023
Место рождения
Гравина-ин-Пулья, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.5
Целое семейство
(2011)
Фильмография Нико Кирасола
6.5
Целое семейство
The Wholly Family
драма, короткометражный
2011, Италия / США
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