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Если Джеймс Мактиг в «Вороне» изобразил последние дни Эдгара Аллана По, то Фрэнсис Форд Коппола в «Между» изобразил посмертное существование классика. Надо сказать, посмертное существование оказалось не менее насыщенным, чем последние дни: из собственных алкогольных грез и личности Джона Кьюсака По перебрался в личность Бена Чаплина (в отличие от Кьюсака Чаплин и вправду похож на своего персонажа) и в чужие алкогольные грезы, на сей раз принадлежащие некоему…