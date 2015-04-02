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Twixt Между 2011 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «Между»

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Если Джеймс Мактиг в «Вороне» изобразил последние дни Эдгара Аллана По, то Фрэнсис Форд Коппола в «Между» изобразил посмертное существование классика. Надо сказать, посмертное существование оказалось не менее насыщенным, чем последние дни: из собственных алкогольных грез и личности Джона Кьюсака По перебрался в личность Бена Чаплина (в отличие от Кьюсака Чаплин и вправду похож на своего персонажа) и в чужие алкогольные грезы, на сей раз принадлежащие некоему…

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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Bagenov Ura, 02/05/2012 - 21:28:43):сранное

отличная очепятка почти что по Фрейду...

по теме: всякий человек в здравом уме и трезвой памяти должен понимать, когда он ударился головой в собственный потолок...есть исключения и гении без потолка, допускаю...чтобы это определить достаточно пересмотреть свою фильмотеку целиком еще раз, и все должно стать понятно...потолок данного режиссера в представленном жанре был задан в лучшем фильме про вампиров (как минимум из тех, что я видел...думаю, для многих он стал лучшим на все времена, тк конкурентов пока не было и не предвидится...привет сумеркам и прочему ...ой...✊ )...и, прочитав краем глаза аннотацию, взяло сомнение, на тему "можно ли выпрыгнуть из штанов"...да нельзя, конечно...и чудес не бывает, дед мороза выдумали и тд и тп...

так что посмотрю-ка я лучше еще раз дракулу...а в арт-хаусе есть дядьки "пожоще" ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Savanna, 02/05/2012 - 22:43:16):отвратительно обрюзг, очень сильно стал напоминать Депардье

мощно, только тут я бы притормозил ✊ тк планки для актеров слегка разные, и сравнение некорректным выходит...на счету Депардье столько достойных фильмов, что я его и в детстве, и в отрочестве, и в юности смотрел ✊ щаз он постарел (ну и разнесло маленько, куда ж без этого ✊ ), но харизма все равно во всю харю ✊

а хто есть вэл килмер? какой-то там чудик из Схватки?...эээ...вон то лицо справа в массовке...или слева, нет посередине...ой его уже убили ✊ , а ну да он же еще бэтменом был ❗️ , что само по себе не очень вдохновляет в актерском плане (попробуйте напялить на голову кастрюлю с прорезями для глаз {так уж и быть} и сыграть ну например Отелло Шекспира ✊ )
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение SwordfishV от 03/05/2012 - 14:59:58


честно, вот пока аннотации не глянул, нифига сразу не смог вспомнить, а смотрел ли вообще что-то из этого списка кроме дверей...последнее просто рок-н-ролл Моррисона, туда можно было бы скажем Траволту с аватара с бутылкой бухла пихнуть и могу спорить, не хуже бы вышло (а то и получше, его твист в носках вспоминая ✊ )...слишком уж фигура фигуристая сама по себе...плюс вроде как уже были как минимум отрывки, а то и кино с самим Моррисоном до этого...так что с оригиналом бороться бесполезно, ну зато люди узнали, кто не знал о группе и певце, как некоторые в будущем узнают про М.Джексона по This is it, если там что-то реально можно узнать ✊

а килмер ассоциируется с криминально-боевичками весьма средненького уровня (типа сейнт ну или спартанца упомянутого, коих у него действительно попой ешь),

а уж как растолстел, дык терь боюсь ему амплуа придумывать ✊ хотя мб в неудержимых 10 снимут, там говорят всех старпёров берут ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Мода на По?

Уж извольте. Фильмов до,хватило.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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