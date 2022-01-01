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Титаник 3D
Титаник 3D, 1997: актеры и роли
Titanic
Титаник 3D
1997 / США
Трейлер
8.6
Оцените
183
голоса
Рейтинг IMDb: 7.9
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Титаник 3D, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Кэмерон
James Cameron
В ролях
Леонардо ДиКаприо
Leonardo DiCaprio
Кейт Уинслет
Kate Winslet
Билли Зейн
Billy Zane
Кэти Бейтс
Kathy Bates
Фрэнсис Фишер
Frances Fisher
Глория Стюарт
Gloria Stuart
Билл Пэкстон
Bill Paxton
Бернард Хилл
Bernard Hill
Дэвид Уорнер
David Warner
Виктор Гарбер
Victor Garber
Джонатан Хайд
Jonathan Hyde
Сьюзи Эймис
Льюис Эбернэти
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