Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Нежность
Фильмы похожие на Нежность
La délicatesse / Delicacy
Нежность
2012 / Франция
Смотреть трейлер
6.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
Билеты от 350 ₽
Билеты от 350 ₽
В избранное
Уже в избранном
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Нежность
Вся информация о фильме
Отель романтических свиданий
комедия
2013, Франция
5.0
Свобода дьявола
документальный
2017, Мексика
7.0
Вечность
драма
2016, Франция
6.0
Пена дней
драма, фэнтези
2013, Франция
6.0
Тереза Д.
драма
2012, Франция
6.0
Отдых на грани нервного срыва
комедия
2011, Франция
7.0
Верное дельце
комедия, криминал, боевик
2011, Франция
4.0
Встречный ветер
детектив, драма
2011, Франция / Бельгия
4.0
Случайный роман
комедия, мелодрама
2010, Франция
7.0
Анонимные романтики
мелодрама, комедия
2010, Франция / Бельгия
6.0
Коко до Шанель
биография
2008, Франция
7.0
Просто вместе
мелодрама, драма
2007, Франция
7.0
Роковая красотка
комедия
2006, Франция
7.0
Целуй кого хочешь
комедия
2002, Франция / Великобритания / Италия
6.0
Любит – не любит
триллер, мелодрама
2002, Франция
5.0
Только не в губы
мелодрама, мюзикл, комедия
2003, Франция
5.0
Игра слов: Переводчица олигарха
мелодрама, криминал
2007, Россия / Швейцария
5.0
Красотки
комедия, мелодрама
2005, Франция / Великобритания
6.0
Хэппи-энд
комедия, мелодрама
2003, США / Франция / Германия
6.0
Испанка
комедия, мелодрама
2002, Франция / Испания
6.0
Амели
комедия, мелодрама
2001, Франция / Германия
7.0
Фанфан - аромат любви
мелодрама, комедия
1993, Франция
7.0
Женщина моей жизни
драма, мелодрама
1986, Франция / ФРГ
6.0
Реальная любовь 2
мюзикл, мелодрама, комедия
2008, Франция
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить