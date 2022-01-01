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Нежность
Нежность, 2012: актеры и роли
La délicatesse / Delicacy
Нежность
2012 / Франция
Трейлер
6.8
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Нежность, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Давид Фонкинос
David Foenkinos
В ролях
Одри Тоту
Audrey Tautou
Франсуа Дэмьен
Мелани Бернье
Mélanie Bernier
Бруно Тодескини
Bruno Todeschini
Пио Мармай
Pio Marmaï
Жозефин де Мо
Joséphine de Meaux
Кристоф Малавуа
Christophe Malavoy
Марк Китти
Marc Citti
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