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Нежность Нежность
Киноафиша Фильмы Нежность Нежность, 2012: актеры и роли
La délicatesse / Delicacy Нежность 2012 / Франция
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Нежность, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Давид Фонкинос Давид Фонкинос David Foenkinos
В ролях
Одри Тоту Одри Тоту Audrey Tautou Франсуа Дэмьен Мелани Бернье Мелани Бернье Mélanie Bernier Бруно Тодескини Bruno Todeschini Пио Мармай Пио Мармай Pio Marmaï Жозефин де Мо Joséphine de Meaux Кристоф Малавуа Christophe Malavoy Марк Китти Marc Citti
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