Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Награды
Ник Уиллинг
Nick Willing
Киноафиша
Персоны
Ник Уиллинг
Ник Уиллинг
Nick Willing
Дата рождения
1 января 1961
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Популярные фильмы
7.1
Алиса в стране чудес
(2009)
6.9
Заколдованное королевство
(2007)
6.5
Неверленд
(2011)
Фильмография Ник Уиллинг
5
Олимп
драма, приключения, фэнтези
2015, Великобритания/Канада
6.5
Неверленд
Neverland
приключения, фэнтези
2011, США
Смотреть трейлер
7.1
Алиса в стране чудес
приключения, фэнтези, мини-сериал
2009, США
6.9
Заколдованное королевство
драма, приключения, фэнтези, мини-сериал
2007, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.4
С феями шутки плохи
Photographing Fairies
драма, фэнтези, детектив
1997, Великобритания
Показать еще
5 продуктов из «Светофора», которые у меня не залеживаются: попробовала из-за цены, а повторно покупаю уже из-за вкуса
Сосновые иголки засыпаю солью — все лето и осень радуюсь своей смекалке: крутой лайфхак для умных хозяек
Каким будет сентябрь, можно узнать 11 августа: по старым приметам в день рождения Николая Чудотворца
Паламарчук и Микульчина — молодцы, и… это всё? Зрители посмотрели первые серии «Числа зверя» для НТВ и нашли главный минус
Историческая драма с Сухоруковым, Бондаренко и Шибановым: последний фильм Алексея Пиманова выйдет в сентябре
Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода
12 800 000 000 минут просмотра: этот полицейский сериал стал одним из самых популярных в 2026-м — хотя весной его едва не закрыли
Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)
«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)
Сериал Первого канала с Хабенским «разорвал» Netflix сразу после «Метода»: «Слишком много секса, но жуть, как интересно»
«Я от бабушки ушел, но тест по сказкам не прошел» – теперь попробуйте вы: вспомните 5 старых фильмов по добрякам-героям
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить