Киноафиша Фильмы Мятеж на Баунти Награды и номинации фильма Мятеж на Баунти

Награды и номинации фильма Мятеж на Баунти 1962

Оскар 1963 Оскар 1963
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 1963 Золотой глобус 1963
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
