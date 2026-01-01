Narrator Запад был завоёван его пионерами, поселенцами, авантюристами — это давно в прошлом. Но он навсегда останется их, потому что они оставили следы в истории, которые никогда не сотрёт ни ветер, ни дождь — никогда не вспашут тракторы, никогда не похоронят в компосте событий. Из простой и суровой жизни, из их жизненной силы, надежд и печалей выросли легенды о мужестве и гордости, чтобы вдохновлять их детей и внуков. Из почвы, обогащённой их кровью, из их жажды исследовать и жить появились озёра там, где когда-то были палящие пустыни — появились богатства земли: рудники и пшеничные поля, сады и большие лесопилки. Все жилы растущей страны. Из их грубых поселений, торговых постов выросли города, ставшие одними из величайших в мире. Все наследие народа, свободного мечтать, свободного действовать, свободного творить свою судьбу.

[финальный закадровый текст из фильма «Война на Диком Западе» 1962 года — закадровый голос Спенсера Трейси]