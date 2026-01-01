Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дни Сакамото» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Война на Диком Западе
7.1
Киноафиша Фильмы Война на Диком Западе
7.1

Война на Диком Западе

, 1962
How the West Was Won
США / вестерн / 18+
Постер фильма Война на Диком Западе
7.1

О фильме

Повествование этой кинокартины начинается с 1830-го года, с момента прибытия семьи переселенцев из Европы в Америку. Перед зрителями проходит жизнь первых поколений переселенцев, на плечи которых легло нелегкое бремя освоения Дикого запада. Под руководством четырех ведущих режиссеров США целое созвездие актеров воплотили на экране пятьдесят трудных и интересных лет жизни одной семьи переселенцев.

В ролях

Генри Фонда
Генри Фонда
Jethro Stuart
Грегори Пек
Грегори Пек
Cleve Van Valen
Кэррол Бейкер
Eve Prescott
Джордж Пеппард
Zeb Rawlings
Карл Молден
Zebulon Prescott
Роберт Престон
Roger Morgan
Джеймс Стюарт
Джеймс Стюарт
Linus Rawlings
Джон Уэйн
Джон Уэйн
Gen. William Tecumseh Sherman
Ли Дж. Кобб
Ли Дж. Кобб
Marshal Lou Ramsey
Кэролин Джонс
Julie Rawlings
Режиссер Джон Форд, Генри Хэтэуэй, Джордж Маршалл, Ричард Торп
Сценарист Джеймс Р Вебб
Композитор Альфред Ньюман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 42 минуты
Год выпуска 1962
Премьера в мире 1 октября 1962
Дата выхода
17 мая 1963 Австрия 12
2 ноября 1962 Бельгия 12
10 декабря 1962 Бразилия L
2 ноября 1962 Великобритания
1 февраля 1963 Германия
2 ноября 1962 Ирландия
30 января 1963 Италия
3 июня 1965 Португалия
20 февраля 1963 США
1 октября 1962 Франция
2 ноября 1962 Швеция 15
12 августа 1966 Южная Корея
24 ноября 1962 Япония G
MPAA G
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $76 729
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Cinerama Productions Corp.
Другие названия
How the West Was Won, Das war der wilde Westen, La conquista del Oeste, A Conquista do Oeste, La conquête de l'Ouest, 西部開拓史, A vadnyugat hőskora, Ako bol dobytý Západ, Batının Zaferi, Chegone gharb taskhir shod, Cum a fost cucerit Vestul, De verovering van het Westen, Jak byl dobyt Divoký západ, Jak byl Dobyt Západ, Jak zdobyto Dziki Zachód, Kaifa gholeb algharb, Kako je osvojen divlji Zapad, La conquesta de l'Oest, La conquista del West, Näin valloitettiin Villi Länsi, Så erövrades Vilda Västern, Så erövras Vilda Västern, Så vanns vilda västern, Vi vandt vesten, Vi vant Vesten, Vi vant ville Vesten, Η κατάκτηση της Δύσης, Война на Диком Западе, Завладяването на Дивия запад, Як підкорили захід, 서부 개척사, 西部开拓史, The Great Western Story

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Слушать
саундтрек фильма Война на Диком Западе

Цитаты

Narrator Запад был завоёван его пионерами, поселенцами, авантюристами — это давно в прошлом. Но он навсегда останется их, потому что они оставили следы в истории, которые никогда не сотрёт ни ветер, ни дождь — никогда не вспашут тракторы, никогда не похоронят в компосте событий. Из простой и суровой жизни, из их жизненной силы, надежд и печалей выросли легенды о мужестве и гордости, чтобы вдохновлять их детей и внуков. Из почвы, обогащённой их кровью, из их жажды исследовать и жить появились озёра там, где когда-то были палящие пустыни — появились богатства земли: рудники и пшеничные поля, сады и большие лесопилки. Все жилы растущей страны. Из их грубых поселений, торговых постов выросли города, ставшие одними из величайших в мире. Все наследие народа, свободного мечтать, свободного действовать, свободного творить свою судьбу.
[финальный закадровый текст из фильма «Война на Диком Западе» 1962 года — закадровый голос Спенсера Трейси]

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Война на Диком Западе

Форт Апач
Форт Апач вестерн
1948, США
7.0
Искатели
Искатели приключения, вестерн, драма
1956, США
7.0
Настоящее мужество
Настоящее мужество приключения, драма, вестерн
1969, США
7.0
Осень Шайеннов
Осень Шайеннов драма, вестерн, исторический
1964, США
6.0
Большая страна
Большая страна вестерн, драма, мелодрама
1958, США
7.0
Самый меткий
Самый меткий вестерн, драма
1976, США
7.0
Мятеж на Баунти
Мятеж на Баунти исторический, мелодрама, драма, приключения
1962, США
7.0
Аламо
Аламо приключения, боевик, исторический, вестерн, драма, военный
1960, США
6.0
Рио Браво
Рио Браво мелодрама, драма, вестерн
1959, США
7.0
Продавщица фиалок
Продавщица фиалок мелодрама
1958, Испания / Италия
6.0
Рио Гранде
Рио Гранде мелодрама, вестерн
1950, США
7.0
Она носила желтую ленту
Она носила желтую ленту драма, вестерн
1949, США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Не курица и не жирная свинина: россияне массово переходят на это мясо — дешевле, полезнее и готовится за 30 минут
Рулон туалетной бумаги в таз – и заливаю доверху: через 10 минут вся кухня и ванна сияют даже без дорогущего клининга
Не сатин, не поплин и не хлопок: умные хозяйки выбирают для постельного белья в жару эту невесомую ткань - прохладно даже в +35
Этот сериал Apple TV+ с 7.7 на IMDb украдет ваш сон: «Начнете смотреть — не остановитесь»
Спустя 6 лет после «Хода королевы»: Аня Тейлор-Джой теперь в сериале Apple TV с 85% свежести — очень «адреналиновая» новинка
Это детектив от Netflix 100% понравится фанатам «Первого отдела» и «Декстера»: всего лишь 5 эпизодов и реальная история в основе
Семенова пустили в расход — о худших героях «Невского» зрители долго не спорили: «Хотел выключить, когда он появлялся в кадре»
100% свежести, такого с «Домом дракона» не случалось годами: вышла самая рейтинговая серия по версии Rotten Tomatoes
Вы неизлечимо больны советским кино, если угадаете хотя бы 4/6 фильмов СССР по диагнозу врачей (сложный тест)
Спросил у ИИ, что будет в 6-м сезоне «Первого отдела»: Брагина меж двух огней и расследование дела Талькова
Одна из лучших советских комедий получила на Западе жутко депрессивный постер: угадаете, какая? (Спойлер: не Гайдай!)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше