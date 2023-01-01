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Ледяной дворец
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Ice Palace
Ледяной дворец
1960 / США
6.3
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Вся информация о фильме
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