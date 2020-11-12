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Постер фильма Через океан
7.1
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7.1

Через океан

, 1942
Across the Pacific
США / боевик, приключения, драма / 18+
Постер фильма Через океан
7.1

О фильме

Для всего мира Ричард Лилэнд — разжалованный капитан артиллерии, с позором изгнанный из вооруженных сил за казнокрадство. Для узкого круга избранных Рик — тайный агент, пытающийся раскрыть заговор японцев, готовящихся к военным действиям против Америки.

В ролях

Хамфри Богарт
Хамфри Богарт
Рик Лиланд
Мэри Астор
Альберта Марло
Сидни Гринстрит
Сидни Гринстрит
Dr. H.F.G. Lorenz
Чарльз Хэлтон
A.V. Smith
Виктор Сен Юнг
Joe Totsuiko
Роланд Гот
Sugi
Ли Танг Фу
Sam Wing On
Фрэнк Уилкокс
Capt. Morrison
Пол Стэнтон
Col. Hart
Лестер Мэтьюз
Canadian Major
Режиссер Джон Хьюстон, Винсент Шерман
Сценарист Richard Macaulay, Роберт Карсон
Композитор Адольф Дойч
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1942
Премьера в мире 4 сентября 1942
Дата выхода
5 сентября 1942 США
Производство Warner Bros.
Другие названия
Across the Pacific, Griffes jaunes, A través del pacífico, Abenteuer in Panama, Garras Amarelas, Agguato ai tropici, Aloha Means Goodbye, Angreb på Panama, Át a Csendes-óceánon, Dincolo de Pacific, Dobrodružství v Panamě, Gele klauwen, La extraña pasajera, Over de Stille Oceaan, Över Stilla Havet, Panama i fare, Pasifik Kahramanı, Preko Pacifika, Przez Pacyfik, Túl a csendes tengeren, Vaiksel ookeanil, Yli Tyynenmeren, Θύελλα πέρα απ' τον Ειρηνικό, Τα γεράκια του Ειρηνικού, Через океан, パナマの死角, عبور از اقیانوس آرام, در سراسر اقیانوس آرام

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 12 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Rick Leland Эй, ты что, заболеваешь?
Alberta Marlow Не знаю. А как обычно девушки себя ведут, когда ты их целуешь?
Rick Leland Они, по крайней мере, не зеленеют.
Alberta Marlow Значит, я больна. Вытащи меня отсюда.

Отзывы о фильме

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