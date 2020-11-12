Для всего мира Ричард Лилэнд — разжалованный капитан артиллерии, с позором изгнанный из вооруженных сил за казнокрадство. Для узкого круга избранных Рик — тайный агент, пытающийся раскрыть заговор японцев, готовящихся к военным действиям против Америки.
Across the Pacific, Griffes jaunes, A través del pacífico, Abenteuer in Panama, Garras Amarelas, Agguato ai tropici, Aloha Means Goodbye, Angreb på Panama, Át a Csendes-óceánon, Dincolo de Pacific, Dobrodružství v Panamě, Gele klauwen, La extraña pasajera, Over de Stille Oceaan, Över Stilla Havet, Panama i fare, Pasifik Kahramanı, Preko Pacifika, Przez Pacyfik, Túl a csendes tengeren, Vaiksel ookeanil, Yli Tyynenmeren, Θύελλα πέρα απ' τον Ειρηνικό, Τα γεράκια του Ειρηνικού, Через океан, パナマの死角, عبور از اقیانوس آرام, در سراسر اقیانوس آرام
Рейтинг фильма
7.1
Оцените12 голосов
6.8IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Цитаты
Rick LelandЭй, ты что, заболеваешь?
Alberta MarlowНе знаю. А как обычно девушки себя ведут, когда ты их целуешь?
Rick LelandОни, по крайней мере, не зеленеют.
Alberta MarlowЗначит, я больна. Вытащи меня отсюда.
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