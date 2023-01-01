Мистер Кори, 1957

Кори, очаровательный и амбициозный молодой человек, покидает шумный и многолюдный чикагский квартал, в котором вырос, и уезжает на заработки. Он становится официантом в резиденции для миллиардеров в Висконсине. Его привлекает красота девушки Эбби Воллард, чья семья отдыхает в этом закрытом частном клубе. Чтобы добраться до нее, Кори сначала знакомится с ее младшей сестрой Джен, которая поддается его чарам. Затем ему удается соблазнить Эбби. Но когда Эбби узнает, что Кори моет посуду в ресторане, она в ужасе бежит прочь. Кори выгоняют с работы, и он мотается по всем США. Он выступает партнером профессионального игрока Билокси; вдвоем они возглавляют роскошный игорный дом в Чикаго, принадлежащий не вполне честному владельцу…

Развернуть