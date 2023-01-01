Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мистер Кори Мистер Кори
Киноафиша Фильмы Мистер Кори
Mister Cory

Мистер Кори, 1957

1957 / США
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Кори, очаровательный и амбициозный молодой человек, покидает шумный и многолюдный чикагский квартал, в котором вырос, и уезжает на заработки. Он становится официантом в резиденции для миллиардеров в Висконсине. Его привлекает красота девушки Эбби Воллард, чья семья отдыхает в этом закрытом частном клубе. Чтобы добраться до нее, Кори сначала знакомится с ее младшей сестрой Джен, которая поддается его чарам. Затем ему удается соблазнить Эбби. Но когда Эбби узнает, что Кори моет посуду в ресторане, она в ужасе бежит прочь. Кори выгоняют с работы, и он мотается по всем США. Он выступает партнером профессионального игрока Билокси; вдвоем они возглавляют роскошный игорный дом в Чикаго, принадлежащий не вполне честному владельцу…
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1957
Премьера в мире 23 февраля 1957
Возраст 18+
Режиссер
Блейк Эдвардс
Блейк Эдвардс
В ролях
Тони Кертис
Тони Кертис
Марта Хайер
Чарльз Бикфорд
Кэтрин Грант
Уильям Рейнольдс
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Мистер Кори
Бросок в Монте-Карло
Бросок в Монте-Карло (1969)
6.2
Охрана замка
Охрана замка (1969)
6.2
Список Эдриана Мессенджера
Список Эдриана Мессенджера (1963)
6.909091
Кто была та леди?
Кто была та леди? (1960)
6.7
Ученик дьявола
Ученик дьявола (1958)
7.2
Короли отправляются в путь
Короли отправляются в путь (1958)
6.5333333
Таков Париж
Таков Париж (1955)
6.2
Джонни Дарк
Джонни Дарк (1954)
6.3333335
Черный щит Фолуорта
Черный щит Фолуорта (1954)
6.5
Настоящий американец
Настоящий американец (1953)
6
Запрещено
Запрещено (1953)
6.5
Сын Али-Бабы
Сын Али-Бабы (1952)
5.909091
Постер фильма Мистер Кори 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Related video
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше