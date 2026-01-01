Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Обыкновенные люди
Награды и номинации фильма Обыкновенные люди
Награды и номинации фильма Обыкновенные люди 1980
Оскар 1981
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1981
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучший актёр второго плана
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
New Star of the Year in a Motion Picture - Male
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Лучшая женская роль
Номинант
Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
