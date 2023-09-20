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Девушка, у которой было всё
The Girl Who Had Everything
Девушка, у которой было всё, 1953
1953 / США
5.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Жанр:
драма
мелодрама
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о выходе в прокат
5.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность
1 час 9 минут
Год выпуска
1953
Премьера в мире
27 марта 1953
Возраст
18+
Бюджет
$665 000
Режиссер
Ричард Торп
В ролях
Фернандо Ламас
Элизабет Тейлор
Уильям Пауэлл
Гиг Янг
Джеймс Уитмор
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.6
Оцените
14
голосов
5.6
IMDb
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2 постера
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Отзывы о фильме
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sakhatovnazar
20 сентября 2023, 04:31
😊
Киноафиша.инфо
20 сентября 2023, 21:15
😊
Отзывы
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