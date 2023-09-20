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Девушка, у которой было всё Девушка, у которой было всё
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The Girl Who Had Everything

Девушка, у которой было всё, 1953

1953 / США
5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 1953
Премьера в мире 27 марта 1953
Возраст 18+
Бюджет $665 000
Режиссер
Ричард Торп
В ролях
Фернандо Ламас
Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Уильям Пауэлл
Гиг Янг
Джеймс Уитмор
Джеймс Уитмор
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.6
Оцените 14 голосов
5.6 IMDb
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Постер фильма Девушка, у которой было всё 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
sakhatovnazar 20 сентября 2023, 04:31
😊
Киноафиша.инфо 20 сентября 2023, 21:15
😊
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