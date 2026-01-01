Нью-Йорк. Джуд Паркер — успешный театральный агент танцевального степ дуэта «Братья Дин», его ребята очень популярны на Бродвее. Анастасия Макабой — провинциальная учительница танцев для детей дошкольного возраста. Она приезжает в Нью-Йорк с целью взять несколько уроков танца у знаменитого дуэта, но ей это не удается, Джуд Паркер — как агент проигнорировал ее просьбу, а всему виной оказалась мама Анастасии, которая сопровождала девушку. Вскоре Анастасия вновь собралась в Нью-Йорк на конгресс преподавателей танцев, на этот раз без мамы. Здесь она вновь встречается с Джудом, который, узнав, что мама осталась дома, сразу приглашает чернобровую красавицу в кафе, на бейсбол и шикарный ресторан. Обескураженная таким вниманием импозантного мужчины Анастасия влюбилась в него без ума, забыв напрочь о танцевальном конгрессе, доме, папе и маме. Но ее возлюбленный закоренелый холостяк и, не желая связывать свою жизнь узами брака, прекращает общаться с провинциалкой. В ответ на этот шаг любимого, обиженная девушка по совету отца дает объявление об их мнимой помолвке в газету. Прочитав эту ложь, разгневанный Джуд приезжает в дом Анастасии, где требует объяснений от нее и ее родителей…

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