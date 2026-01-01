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Постер фильма Любовь лучше, чем когда-либо
5.6
Киноафиша Фильмы Любовь лучше, чем когда-либо
5.6

Любовь лучше, чем когда-либо

, 1952
Love is Better Than Ever
США / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Любовь лучше, чем когда-либо
5.6

О фильме

Нью-Йорк. Джуд Паркер — успешный театральный агент танцевального степ дуэта «Братья Дин», его ребята очень популярны на Бродвее. Анастасия Макабой — провинциальная учительница танцев для детей дошкольного возраста. Она приезжает в Нью-Йорк с целью взять несколько уроков танца у знаменитого дуэта, но ей это не удается, Джуд Паркер — как агент проигнорировал ее просьбу, а всему виной оказалась мама Анастасии, которая сопровождала девушку. Вскоре Анастасия вновь собралась в Нью-Йорк на конгресс преподавателей танцев, на этот раз без мамы. Здесь она вновь встречается с Джудом, который, узнав, что мама осталась дома, сразу приглашает чернобровую красавицу в кафе, на бейсбол и шикарный ресторан. Обескураженная таким вниманием импозантного мужчины Анастасия влюбилась в него без ума, забыв напрочь о танцевальном конгрессе, доме, папе и маме. Но ее возлюбленный закоренелый холостяк и, не желая связывать свою жизнь узами брака, прекращает общаться с провинциалкой. В ответ на этот шаг любимого, обиженная девушка по совету отца дает объявление об их мнимой помолвке в газету. Прочитав эту ложь, разгневанный Джуд приезжает в дом Анастасии, где требует объяснений от нее и ее родителей…

В ролях

Ларри Паркс
Jud Parker
Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Anastacia Macaboy
Том Талли
Clinton Macaboy
Элинор Донахью
Элинор Донахью
Pattie Marie Levoy
Джозефин Хатчинсон
Mrs. Macaboy
Энн Доран
Mrs. Levoy
Кэтлин Фримэн
Mrs. Kahrney
Doreen McCann
Albertina Kahrney
Алекс Джерри
Hamlet
Дик Вессель
Smittie
Режиссер Стэнли Донен
Сценарист Рут Брукс Флиппен
Композитор Ленни Хэйтон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1952
Премьера в мире 23 февраля 1952
Дата выхода
23 февраля 1952 США
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
Love Is Better Than Ever, Nunca el amor fue más bello, O Melhor é Casar, 7 imeres erotos, Aşk Avcısı, Bara inte bröllop, Die süße Falle, Ikke tale om bryllup, Kaksin aina kaunihimpi, Ljubav bolja nego ikad prije, Marido a la fuerza, Marito per forza, Nunca el amor fue tan bello, The Light Fantastic, Любовь лучше, чем когда-либо, Ruse d'amour

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 12 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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