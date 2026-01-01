Оповещения от Киноафиши
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Каждую минуту рождается человек
Каждую минуту рождается человек
There's One Born Every Minute
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
Страна
США
Продолжительность
60 минут
Год выпуска
1942
Премьера в мире
26 июня 1942
Дата выхода
26 июня 1942
США
Производство
Universal Pictures
Другие названия
There's One Born Every Minute, Man or Mouse, O Rei das Vitaminas
Режиссер
Гарольд Янг
В ролях
Хью Херберт
Пегги Моран
Том Браун
Гай Кибби
Катрин Дусе
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Каждую минуту рождается человек
5.9
Большое похмелье
(1950)
5.6
Любовь лучше, чем когда-либо
(1952)
7.4
Отец невесты
(1950)
6.9
Джулия плохо себя ведет
(1948)
6.5
Рапсодия
(1954)
5.7
Девушка, у которой было всё
(1953)
6.1
Конспиратор
(1949)
6.6
Свидание с Джуди
(1948)
7.1
Белые скалы Дувра
(1944)
7.7
Джейн Эйр
(1943)
7.4
Жизнь с отцом
(1947)
5.5
Ее по-прежнему преследует негодяй
(1940)
Рейтинг фильма
5.7
Оцените
11
голосов
5.6
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
[Призраки семьи Твайн хотят помочь Лемюэлю выиграть выборы, но призрачная матриарх возражает]
Агата
С каких пор мы стали решать проблемы тупых смертных?
