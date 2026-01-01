Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Каждую минуту рождается человек
1 постер
Киноафиша Фильмы Каждую минуту рождается человек

Каждую минуту рождается человек

There's One Born Every Minute 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна США
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 1942
Премьера в мире 26 июня 1942
Дата выхода
26 июня 1942 США
Производство Universal Pictures
Другие названия
There's One Born Every Minute, Man or Mouse, O Rei das Vitaminas
Режиссер
Гарольд Янг
В ролях
Хью Херберт
Пегги Моран
Том Браун
Гай Кибби
Катрин Дусе
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Каждую минуту рождается человек
Большое похмелье 5.9
Большое похмелье (1950)
Любовь лучше, чем когда-либо 5.6
Любовь лучше, чем когда-либо (1952)
Отец невесты 7.4
Отец невесты (1950)
Джулия плохо себя ведет 6.9
Джулия плохо себя ведет (1948)
Рапсодия 6.5
Рапсодия (1954)
Девушка, у которой было всё 5.7
Девушка, у которой было всё (1953)
Конспиратор 6.1
Конспиратор (1949)
Свидание с Джуди 6.6
Свидание с Джуди (1948)
Белые скалы Дувра 7.1
Белые скалы Дувра (1944)
Джейн Эйр 7.7
Джейн Эйр (1943)
Жизнь с отцом 7.4
Жизнь с отцом (1947)
Ее по-прежнему преследует негодяй 5.5
Ее по-прежнему преследует негодяй (1940)

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 11 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал
Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры)
Его любили в первых сезонах, а потом устали: самый раздражающий персонаж «Сватов» — не Женька, не Валя и не Будько
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше