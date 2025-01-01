Знаменитый писатель Жером Эрве всю жизнь пишет романы о своих женщинах. Женщинам он посвятил лучшие часы своей жизни. Женщины принесли ему славу, богатство и приключения. Но однажды Жером понимает, что ему осточертели все его женщины. Они его обожают. Они хотят замуж. Они все время доступны. И Жорж бежит, прихватив с собой новую секретаршу. Мог ли он знать, что Клара поразит его и без того всестороннее развитое воображение?

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