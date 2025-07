Страна Франция / Италия

Продолжительность 1 час 26 минут

Год выпуска 1968

Премьера в мире 7 ноября 1969

Производство Ascot, Cineraid, Lira Films

Другие названия

Les femmes, Las mujeres, As Mulheres, Asszonyok, Erotica, Kadınlar, Kobiety, Les Femmes (As Mulheres), Oh, diese Frauen, Oi gynaikes, The Vixen, Жените, Женщины