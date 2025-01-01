Знаменитый писатель Жером Эрве всю жизнь пишет романы о своих женщинах. Женщинам он посвятил лучшие часы своей жизни. Женщины принесли ему славу, богатство и приключения.
Но однажды Жером понимает, что ему осточертели все его женщины. Они его обожают. Они хотят замуж. Они все время доступны. И Жорж бежит, прихватив с собой новую секретаршу.
Мог ли он знать, что Клара поразит его и без того всестороннее развитое воображение?
СтранаФранция / Италия
Продолжительность1 час 26 минут
Год выпуска1968
Премьера в мире7 ноября 1969
Дата выхода
20 января 1970
Италия
7 ноября 1969
Франция
ПроизводствоAscot, Cineraid, Lira Films
Другие названия
Les femmes, Las mujeres, As Mulheres, Asszonyok, Erotica, Kadınlar, Kobiety, Les Femmes (As Mulheres), Oh, diese Frauen, Oi gynaikes, The Vixen, Жените, Женщины