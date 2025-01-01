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Киноафиша Фильмы Женщины

Женщины

Les femmes 18+
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О фильме

Знаменитый писатель Жером Эрве всю жизнь пишет романы о своих женщинах. Женщинам он посвятил лучшие часы своей жизни. Женщины принесли ему славу, богатство и приключения. Но однажды Жером понимает, что ему осточертели все его женщины. Они его обожают. Они хотят замуж. Они все время доступны. И Жорж бежит, прихватив с собой новую секретаршу. Мог ли он знать, что Клара поразит его и без того всестороннее развитое воображение?
Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 7 ноября 1969
Дата выхода
20 января 1970 Италия
7 ноября 1969 Франция
Производство Ascot, Cineraid, Lira Films
Другие названия
Les femmes, Las mujeres, As Mulheres, Asszonyok, Erotica, Kadınlar, Kobiety, Les Femmes (As Mulheres), Oh, diese Frauen, Oi gynaikes, The Vixen, Жените, Женщины
Режиссер
Жан Орель
В ролях
Брижит Бардо
Брижит Бардо
Морис Роне
Анни Дюпре
Жан-Пьер Марьель
Жан-Пьер Марьель
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.5
Оцените 13 голосов
5.4 IMDb
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