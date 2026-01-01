Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Знаменитые любовные истории
1 постер
Киноафиша Фильмы Знаменитые любовные истории

Знаменитые любовные истории

Amours celebres 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Пусть историки не рассматривают этот фильм сквозь свои толстые очки. Любовные письма не листают в канцелярских делах. Мы хотели не учить истории, а только помечтать какой бы она могла быть...
Страна Франция / Италия
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1961
Премьера в мире 3 ноября 1961
Дата выхода
3 ноября 1961 Франция
Производство Cosmos Film, Générale Européenne de Films-Unidix, Unidex
Другие названия
Amours célèbres, Amores célebres, Famous Love Affairs, Galante Liebesgeschichten, Знаменитые любовные истории, Älskarinnor, Amori celebri, Büyük aşklar, Diasimoi erastai, Híres szerelmek, Les amours célèbres, Minnaressen en intriges, Rakastajattaria, Slavne ljubavi, Sławne miłości, Tre elskerinder, 素晴らしき恋人たち
Режиссер
Мишель Буарон
В ролях
Ален Делон
Ален Делон
Филипп Нуаре
Филипп Нуаре
Жан-Клод Бриали
Жан-Клод Бриали
Мишель Галабрю
Симона Синьоре
Симона Синьоре
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Знаменитые любовные истории
Как хорошо жить 6.7
Как хорошо жить (1961)
Женщины 5.5
Женщины (1968)
Дьявольски ваш 6.1
Дьявольски ваш (1967)
Две недели в сентябре 5.4
Две недели в сентябре (1967)
Пропавший отряд 6.4
Пропавший отряд (1966)
Отдых воина 5.5
Отдых воина (1962)
В случае несчастья 6.7
В случае несчастья (1958)
Парижанка 6.2
Парижанка (1957)
Наша история 6.5
Наша история (1984)
Сто и одна ночь 6.4
Сто и одна ночь (1995)
Истина 8.1
Истина (1960)
Ночь любви 5.8
Ночь любви (1954)

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 13 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше