Пусть историки не рассматривают этот фильм сквозь свои толстые очки.
Любовные письма не листают в канцелярских делах.
Мы хотели не учить истории, а только помечтать какой бы она могла быть...
СтранаФранция / Италия
Продолжительность2 часа 10 минут
Год выпуска1961
Премьера в мире3 ноября 1961
Дата выхода
3 ноября 1961
Франция
ПроизводствоCosmos Film, Générale Européenne de Films-Unidix, Unidex
Другие названия
Amours célèbres, Amores célebres, Famous Love Affairs, Galante Liebesgeschichten, Знаменитые любовные истории, Älskarinnor, Amori celebri, Büyük aşklar, Diasimoi erastai, Híres szerelmek, Les amours célèbres, Minnaressen en intriges, Rakastajattaria, Slavne ljubavi, Sławne miłości, Tre elskerinder, 素晴らしき恋人たち