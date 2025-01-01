Накануне своей свадьбы Женевьева приезжает в маленький городок, чтобы оформить тетушкино наследство. Серьезная, деловая девушка и не могла подозревать, что ее судьба круто изменится.
Эксцентричный и талантливый бездельник Рене при трагических обстоятельствах ворвался в правильную жизнь Женевьевы. С ним она впервые стала настоящей женщиной. Женевьева расстается со своим растерянным прошлым, а Рене готов отдать самое дорогое — свободу, ради большой любви.
СтранаФранция / Италия
Продолжительность1 час 42 минуты
Год выпуска1962
Премьера в мире5 сентября 1962
Дата выхода
27 сентября 1992
Германия
16 декабря 1963
США
5 сентября 1962
Франция
ПроизводствоFrancos Films, Incei Film
Другие названия
Le repos du guerrier, El reposo del guerrero, Das Ruhekissen, Love on a Pillow, O Repouso do Guerreiro, Det, man kalder at elske, El descanso del guerrero, I anapafsi tou polemisti, Il riposo del guerriero, Karotāja atelpa, Krigerens hvile, Odpoczynek wojownika, Rum 6, Sensiz yaşayamam, Sotilaan lepo, The Warrior's Rest, Warrior's Rest, Η ανάπαυση του πολεμιστή, Отдых воина, 戦士の休息