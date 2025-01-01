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Постер фильма Отдых воина
Постер фильма Отдых воина
Постер фильма Отдых воина
Рейтинги
5.5 Рейтинг IMDb: 5.5
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3 постера
Киноафиша Фильмы Отдых воина

Отдых воина

Le repos du guerrier 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Накануне своей свадьбы Женевьева приезжает в маленький городок, чтобы оформить тетушкино наследство. Серьезная, деловая девушка и не могла подозревать, что ее судьба круто изменится. Эксцентричный и талантливый бездельник Рене при трагических обстоятельствах ворвался в правильную жизнь Женевьевы. С ним она впервые стала настоящей женщиной. Женевьева расстается со своим растерянным прошлым, а Рене готов отдать самое дорогое — свободу, ради большой любви.
Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1962
Премьера в мире 5 сентября 1962
Дата выхода
27 сентября 1992 Германия
16 декабря 1963 США
5 сентября 1962 Франция
Производство Francos Films, Incei Film
Другие названия
Le repos du guerrier, El reposo del guerrero, Das Ruhekissen, Love on a Pillow, O Repouso do Guerreiro, Det, man kalder at elske, El descanso del guerrero, I anapafsi tou polemisti, Il riposo del guerriero, Karotāja atelpa, Krigerens hvile, Odpoczynek wojownika, Rum 6, Sensiz yaşayamam, Sotilaan lepo, The Warrior's Rest, Warrior's Rest, Η ανάπαυση του πολεμιστή, Отдых воина, 戦士の休息
Режиссер
Роже Вадим
Роже Вадим
В ролях
Брижит Бардо
Брижит Бардо
Робер Оссейн
Робер Оссейн
Жан-Марк Бори
Мишель Серро
Жаклин Порэ
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
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