Страна Франция

Продолжительность 1 час 25 минут

Год выпуска 1970

Премьера в мире 4 февраля 1970

Производство Marianne Productions, Parc Film

Другие названия

L'ours et la poupée, O Urso e a Boneca, A medve és a baba, Beni seveceksin, Der Bär und die Puppe, El oso y la muñeca, I erotiara, L'orso e la bambola, La muñeca y el bruto, Medved in lutka, Niedźwiedź i laleczka, The Bear and the Doll, Ursul și păpușa, Медведь и кукла, Мечокът и куклата, 気まぐれに愛して