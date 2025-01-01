Виолончелист Гаспар живет тихой и размеренной жизнью в большом сельском доме с сыном и тремя племянницами. Однажды в его старенькую машину врезается дорогой автомобиль, за рулем которого была капризная красотка Фелиция, привыкшая к вниманию мужчин. Но Гаспар остается равнодушен к ее чарам, и поэтому красавице придется прибегнуть к различным хитростям, чтобы влюбить в себя музыканта.
СтранаФранция
Продолжительность1 час 25 минут
Год выпуска1970
Премьера в мире4 февраля 1970
Дата выхода
16 сентября 1971
США
NR
4 февраля 1970
Франция
ПроизводствоMarianne Productions, Parc Film
Другие названия
L'ours et la poupée, O Urso e a Boneca, A medve és a baba, Beni seveceksin, Der Bär und die Puppe, El oso y la muñeca, I erotiara, L'orso e la bambola, La muñeca y el bruto, Medved in lutka, Niedźwiedź i laleczka, The Bear and the Doll, Ursul și păpușa, Медведь и кукла, Мечокът и куклата, 気まぐれに愛して