Монахиня Агнесса бежит из своей обители в Париж не с миссионерской целью, а совсем наоборот. Судьба сводит ее с проституткой Мона Лизой. Легкий и непритязательный сюжет постепенно наполняется все большим числом комических ситуаций.
История о монахине, вступающей на тропу греха, стезю, которую принято по совместительству считать древнейшей профессией, вызвала большой переполох, но, тем не менее, режиссеру удалось избежать пошлости в такой скользкой теме и сделать добротную комедию.
СтранаФранция / Италия
Продолжительность1 час 31 минута
Год выпуска1970
Премьера в мире1 апреля 1970
Дата выхода
1 апреля 1970
США
28 октября 1970
Франция
MPAAR
ПроизводствоLes Films de la Boétie, Rizzoli Film
Другие названия
Les novices, As Noviças, Las novicias, The Novices, Ambulancen der rødmede, Die Novizinnen, Kärleksambulansen, La profesional y la debutante, Le novizie, Nonnen og gatepiken, Nowicjuszki, Oi neofotistes, Početnica na pločniku, Rakkauden noviisit, Şeytan Diyor ki, Нова в занаята, パリは気まぐれ