Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Послушницы
Постер фильма Послушницы
Рейтинги
5.1 Рейтинг IMDb: 5.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Послушницы

Послушницы

Les novices 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Монахиня Агнесса бежит из своей обители в Париж не с миссионерской целью, а совсем наоборот. Судьба сводит ее с проституткой Мона Лизой. Легкий и непритязательный сюжет постепенно наполняется все большим числом комических ситуаций. История о монахине, вступающей на тропу греха, стезю, которую принято по совместительству считать древнейшей профессией, вызвала большой переполох, но, тем не менее, режиссеру удалось избежать пошлости в такой скользкой теме и сделать добротную комедию.
Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1970
Премьера в мире 1 апреля 1970
Дата выхода
1 апреля 1970 США
28 октября 1970 Франция
MPAA R
Производство Les Films de la Boétie, Rizzoli Film
Другие названия
Les novices, As Noviças, Las novicias, The Novices, Ambulancen der rødmede, Die Novizinnen, Kärleksambulansen, La profesional y la debutante, Le novizie, Nonnen og gatepiken, Nowicjuszki, Oi neofotistes, Početnica na pločniku, Rakkauden noviisit, Şeytan Diyor ki, Нова в занаята, パリは気まぐれ
Режиссер
Гай Касариль
В ролях
Брижит Бардо
Брижит Бардо
Анни Жирардо
Анни Жирардо
Жан Карме
Джесс Хан
Жак Жуанно
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Послушницы
Женщина в окне 6.2
Женщина в окне (1976)
7.0
Пиаф (1974)
История про Колино-юбочника 4.4
История про Колино-юбочника (1973)
Зануда 6.8
Зануда (1973)
Если бы Дон-Жуан был женщиной… 5.1
Если бы Дон-Жуан был женщиной… (1973)
Ромовый бульвар 5.5
Ромовый бульвар (1971)
Нефтедобытчицы 5.3
Нефтедобытчицы (1971)
Медведь и кукла 6.3
Медведь и кукла (1970)
Женщины 5.5
Женщины (1968)
Отдых воина 5.5
Отдых воина (1962)

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 11 голосов
5.1 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
В этом хите Netflix самая впечатляющая сцена была создана с помощью ИИ: авторы признались только сейчас
Три удара в солнечное сплетение: эти боевики уже признали главными премьерами 2025 года — и вот почему
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше