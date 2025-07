Страна Франция / Италия

Продолжительность 1 час 30 минут

Год выпуска 1973

Премьера в мире 22 февраля 1973

MPAA R

Производство Filmsonor, Les Films Marceau, Filmes Cinematografica

Другие названия

Don Juan ou Si Don Juan était une femme..., Don Juan, or If Don Juan Were a Woman, Si Don Juan fuese mujer, Don Juan 73, An o Don Juan itan gynaika, Asrın Donjuanı, Don Juan, Don Juan '74, Don Juan (Or If Don Juan Were a Woman), Don Juan, avagy ha Don Juan nő lett volna, Don Juan, eller hvis Don Juan var en kvinde, E Se Don Juan Fosse Mulher?, Gdyby Don Juan był kobietą, Jos Don Juan olisi nainen, Ms. Don Juan, Rakkauden jumalatar 1973, Se D. Juan Fosse Uma Mulher, Se Don Juan Fosse Mulher, Una donna come me, Αν ο Δον Ζουάν ήταν γυναίκα, Дон Жуан или Ако дон Жуан беше жена, Если бы Дон-Жуан был женщиной..., ドンファン