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Постер фильма Ромовый бульвар
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Киноафиша Фильмы Ромовый бульвар

Ромовый бульвар

Boulevard du Rhum 18+
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О фильме

Эпоха бутлегеров и сухого закона. Корнелиус ван Зелинга занимается рискованным и выгодным снабжением американских любителей спиртного на своем пароходе, курсируя между американским берегом, около которого его поджидают пограничные катера, и карибскими островами. Однажды ему лишь чудом удается спастись… Заработав деньги разновидностью «русской рулетки» он возвращается к своему промыслу, назвав новое свое судно «Дама моего сердца» в честь увиденной им в кинотеатре кинодивы. Кто бы мог подумать, что однажды судьба подарит ему шанс лично объясниться предмету своей любви…
Страна Франция / Италия / Испания
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 13 октября 1971
Дата выхода
1 апреля 1976 США NR
13 октября 1971 Франция
Производство Gaumont International, S.N.E. Gaumont, Parme Production
Другие названия
Boulevard du Rhum, Boulevard del Rhum, Boulevard do Rum, Bulevar do Rum, Bulevar ruma, Bulwar Rumu, Die Rum-Straße, El boulevard del ron, El bulevar del ron, I leoforos ton lathreboron, La via del rhum, Rhumboulevard, Rom-smuglerne, Rommia, rommia, Rum bulvár, Rum Runners, Rum-Boulevard, Rumový bulvár, Sevişmek, Smuggelvägen, The Rum Route, The Runners, To stavrodromi ton lathreboron, Булевардът на рома, Ромовый бульвар, ラムの大通り
Режиссер
Робер Энрико
Робер Энрико
В ролях
Лино Вентура
Лино Вентура
Брижит Бардо
Брижит Бардо
Билл Тревес
Клайв Ревилл
Клайв Ревилл
Джесс Хан
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.5
Оцените 14 голосов
5.5 IMDb
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