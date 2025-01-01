Эпоха бутлегеров и сухого закона. Корнелиус ван Зелинга занимается рискованным и выгодным снабжением американских любителей спиртного на своем пароходе, курсируя между американским берегом, около которого его поджидают пограничные катера, и карибскими островами. Однажды ему лишь чудом удается спастись… Заработав деньги разновидностью «русской рулетки» он возвращается к своему промыслу, назвав новое свое судно «Дама моего сердца» в честь увиденной им в кинотеатре кинодивы. Кто бы мог подумать, что однажды судьба подарит ему шанс лично объясниться предмету своей любви…
СтранаФранция / Италия / Испания
Продолжительность2 часа 15 минут
Год выпуска1971
Премьера в мире13 октября 1971
Дата выхода
1 апреля 1976
США
NR
13 октября 1971
Франция
ПроизводствоGaumont International, S.N.E. Gaumont, Parme Production
Другие названия
Boulevard du Rhum, Boulevard del Rhum, Boulevard do Rum, Bulevar do Rum, Bulevar ruma, Bulwar Rumu, Die Rum-Straße, El boulevard del ron, El bulevar del ron, I leoforos ton lathreboron, La via del rhum, Rhumboulevard, Rom-smuglerne, Rommia, rommia, Rum bulvár, Rum Runners, Rum-Boulevard, Rumový bulvár, Sevişmek, Smuggelvägen, The Rum Route, The Runners, To stavrodromi ton lathreboron, Булевардът на рома, Ромовый бульвар, ラムの大通り