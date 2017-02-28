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Брижит Бардо

Brigitte Bardot
Брижит Бардо
Брижит Бардо Brigitte Bardot
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Дата рождения
28 сентября 1934
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Брижит Бардо

Родилась 28 сентября 1934 года. Париж, Франция.

Фильмография Брижит Бардо
История про Колино-юбочника
История про Колино-юбочника
1973, Франция
4.0
Если бы Дон-Жуан был женщиной…
Если бы Дон-Жуан был женщиной…
1973, Франция / Италия
5.0
Нефтедобытчицы
Нефтедобытчицы
1971, Франция / Великобритания / Италия / Испания
5.0
Ромовый бульвар
Ромовый бульвар
1971, Франция / Италия / Испания
5.0
Послушницы
Послушницы
1970, Франция / Италия
5.0
Медведь и кукла
Медведь и кукла
1970, Франция
6.0
Шалако
Шалако
1968, Великобритания / Германия
5.0
Три шага в бреду
Три шага в бреду
1968, Франция / Италия
6.0
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28 февраля 2017 14:33
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