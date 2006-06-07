Шарль — редкий скряга и жмот. Но однажды, устроив жене скандал из-за денег, потраченных Анной на подарок к 15-летию их свадьбы, он начинает терзаться угрызениями совести. Решив стать другим человеком, Шарль готов преподнести жене роскошный подарок — загородный дом.
Агент Дракар предлагает ему сэкономить на строительстве и вместо дорогого архитектора нанять его лучших работников, которые построят дом супердешево и в рекордные сроки. А в результате — все происходит совсем наоборот, Шарль оказывается в долговой яме, ему приходится продать квартиру и от него уходит жена. Но к этому времени Шарль действительно становится другим человеком: чтобы вернуть Анну и наказать проходимцев, он готов пойти на самые крайние меры…
СтранаФранция
Продолжительность1 час 40 минут
Год выпуска2006
Премьера онлайн13 августа 2021
Премьера в мире7 июня 2006
Дата выхода
11 ноября 2006
США
7 июня 2006
Франция
1 ноября 2008
Чехия
Сборы в мире$7 453 316
ПроизводствоPathé Renn Productions, Hirsch, TF1 Films Production
Другие названия
La maison du bonheur, The House of Happiness, A Casa dos Teus Sonhos, La casa de tus sueños, La casa dels teus somnis, Skrblik, Trautes Heim, Glück allein, Wymarzony domek, Дом со скидкой, 鄉間別墅的幸福生活