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Постер фильма Дом со скидкой
Постер фильма Дом со скидкой
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 5.6
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2 постера
Киноафиша Фильмы Дом со скидкой

Дом со скидкой

La maison du bonheur 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Шарль — редкий скряга и жмот. Но однажды, устроив жене скандал из-за денег, потраченных Анной на подарок к 15-летию их свадьбы, он начинает терзаться угрызениями совести. Решив стать другим человеком, Шарль готов преподнести жене роскошный подарок — загородный дом. Агент Дракар предлагает ему сэкономить на строительстве и вместо дорогого архитектора нанять его лучших работников, которые построят дом супердешево и в рекордные сроки. А в результате — все происходит совсем наоборот, Шарль оказывается в долговой яме, ему приходится продать квартиру и от него уходит жена. Но к этому времени Шарль действительно становится другим человеком: чтобы вернуть Анну и наказать проходимцев, он готов пойти на самые крайние меры…
Страна Франция
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 13 августа 2021
Премьера в мире 7 июня 2006
Дата выхода
11 ноября 2006 США
7 июня 2006 Франция
1 ноября 2008 Чехия
Сборы в мире $7 453 316
Производство Pathé Renn Productions, Hirsch, TF1 Films Production
Другие названия
La maison du bonheur, The House of Happiness, A Casa dos Teus Sonhos, La casa de tus sueños, La casa dels teus somnis, Skrblik, Trautes Heim, Glück allein, Wymarzony domek, Дом со скидкой, 鄉間別墅的幸福生活
Режиссер
Дэни Бун
Дэни Бун
В ролях
Дэни Бун
Дэни Бун
Мишель Ларок
Мишель Ларок
Даниэль Прево
Лоран Гамелон
Лин Рено
Лин Рено
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 12 голосов
5.6 IMDb
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