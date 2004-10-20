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Киноафиша Фильмы Распутники

Распутники

Pédale dure 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Лоик и Себ — гламурная гей-пара, которой жизнь сдала счастливую карту. Себ — владелец самого модного клуба Парижа, а Лоик скоро станет гордым отцом. Правда, с помощью пробирки и неизбежной сообщницы Мари, но это ведь совсем неважно! Третий месяц беременности — момент, когда все мечты могут пойти прахом. А тут еще в дело так некстати вмешалась любовь: Мари влюбилась в таинственного незнакомца! Известно лишь, что он — отъявленный натурал, и завтра он явится на ужин. Удастся ли Лоику и Себу придумать хитрый и безотказный способ спасти свое хрупкое счастье?
Страна Франция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 20 октября 2004
Дата выхода
20 октября 2004 Бельгия AL
20 октября 2004 Франция
Сборы в мире $2 998 336
Производство Galfin, Aussie Films, Sans Contrefaçon Productions
Другие названия
Pédale dure, Pédale douce 3: Elles sont tellement folles qu'elles ont oublié de faire le 2!, Quem Vai Ser o Pai?
Режиссер
Габриэль Агион
В ролях
Жерар Дармон
Жерар Дармон
Мишель Ларок
Мишель Ларок
Дэни Бун
Дэни Бун
Жак Дютрон
Гийом Крамуасен
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

2.5
Оцените 11 голосов
2.4 IMDb
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