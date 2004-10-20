Лоик и Себ — гламурная гей-пара, которой жизнь сдала счастливую карту. Себ — владелец самого модного клуба Парижа, а Лоик скоро станет гордым отцом. Правда, с помощью пробирки и неизбежной сообщницы Мари, но это ведь совсем неважно!
Третий месяц беременности — момент, когда все мечты могут пойти прахом. А тут еще в дело так некстати вмешалась любовь: Мари влюбилась в таинственного незнакомца! Известно лишь, что он — отъявленный натурал, и завтра он явится на ужин.
Удастся ли Лоику и Себу придумать хитрый и безотказный способ спасти свое хрупкое счастье?
СтранаФранция
Продолжительность1 час 30 минут
Год выпуска2004
Премьера в мире20 октября 2004
Дата выхода
20 октября 2004
Бельгия
AL
20 октября 2004
Франция
Сборы в мире$2 998 336
ПроизводствоGalfin, Aussie Films, Sans Contrefaçon Productions
Другие названия
Pédale dure, Pédale douce 3: Elles sont tellement folles qu'elles ont oublié de faire le 2!, Quem Vai Ser o Pai?