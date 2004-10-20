Лоик и Себ — гламурная гей-пара, которой жизнь сдала счастливую карту. Себ — владелец самого модного клуба Парижа, а Лоик скоро станет гордым отцом. Правда, с помощью пробирки и неизбежной сообщницы Мари, но это ведь совсем неважно! Третий месяц беременности — момент, когда все мечты могут пойти прахом. А тут еще в дело так некстати вмешалась любовь: Мари влюбилась в таинственного незнакомца! Известно лишь, что он — отъявленный натурал, и завтра он явится на ужин. Удастся ли Лоику и Себу придумать хитрый и безотказный способ спасти свое хрупкое счастье?

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