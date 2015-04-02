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11 11 11 11 11 11
Киноафиша Фильмы 11 11 11 Отзывы о фильме «11 11 11»
11-11-11 11 11 11 2011 / США / Испания
6.4 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Отзывы о фильме «11 11 11»

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Наша рецензия

В фильме Джоэла Шумахера «Роковое число 23» (слово «роковое», правда, было пришпилено к названию уже в российском прокате) герой Джима Керри видел упомянутое число абсолютно повсюду. Да и как его было не увидеть, если, согласно популярным справочникам, у человека 23 пары хромосом, в человеческой руке 23 сустава, геометрия Евклида строится на 23 определениях, полный цикл кровообращения в человеческом теле составляет 23 секунды, необъяснимые нерегулярности в структуре ДНК появляются каждые 23…

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Комментарии Обсудить в чате
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Марушка 2 апреля 2015, 12:51
Мммм...))описание заинтриговало))думаю стоит сходить✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Марушка 2 апреля 2015, 12:51
бывает,что и при хорошем режиссёре фильм оказывается ...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
qaz123 2 апреля 2015, 12:51
Сходил на этот отстойный фильм, потерял 1,5 часа жизни. Его даже дома смотреть не стоит, не говоря уже о кинотеатре. Бессмысленные диалоги, пугалки из детского сада. Мой совет, не теряйте время, сходите на другой фильм.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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