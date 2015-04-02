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В фильме Джоэла Шумахера «Роковое число 23» (слово «роковое», правда, было пришпилено к названию уже в российском прокате) герой Джима Керри видел упомянутое число абсолютно повсюду. Да и как его было не увидеть, если, согласно популярным справочникам, у человека 23 пары хромосом, в человеческой руке 23 сустава, геометрия Евклида строится на 23 определениях, полный цикл кровообращения в человеческом теле составляет 23 секунды, необъяснимые нерегулярности в структуре ДНК появляются каждые 23…