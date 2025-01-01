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Постер фильма Новые приключения капитана Врунгеля
Постер фильма Новые приключения капитана Врунгеля
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Новые приключения капитана Врунгеля

Новые приключения капитана Врунгеля

Novye priklyucheniya kapitana Vrungelya 18+
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О фильме

В центре внимания находится обычный советский школьник Вася. Он получает в школе задание – написать сочинение о том, как прошло его лето. Парень и начал было писать, но легкомыслие уносит его далеко от реальности в сладкие грезы.

Школьник вспомнил своего любимого героя, бесстрашного мореплавателя капитана Врунгеля, и вот он уже рядом с ним вступает в неравную схватку с ужасными пиратами. Затем он борется с ужасным штормом, который бросает судно как спичечный коробок по морю. После раскрытия тайны Бермудов и многочисленных побед Вася становится ученым и собирает настоящую экспедицию для поисков затерянной Атлантиды.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 15 декабря 1978
Дата выхода
15 декабря 1978 Россия 12+
15 декабря 1978 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Novye priklyucheniya kapitana Vrungelya, Новые приключения капитана Врунгеля, A kapitány kalandjai, The New Adventures of Captain Vrungel
Режиссер
Геннадий Васильев
В ролях
Михаил Пуговкин
Михаил Пуговкин
Зураб Капианидзе
Сергей Мартинсон
Сергей Мартинсон
Владимир Басов
Владимир Басов
Савелий Крамаров
Савелий Крамаров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 19 голосов
6.7 IMDb
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Новые приключения капитана Врунгеля

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