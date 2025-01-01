В центре внимания находится обычный советский школьник Вася. Он получает в школе задание – написать сочинение о том, как прошло его лето. Парень и начал было писать, но легкомыслие уносит его далеко от реальности в сладкие грезы.

Школьник вспомнил своего любимого героя, бесстрашного мореплавателя капитана Врунгеля, и вот он уже рядом с ним вступает в неравную схватку с ужасными пиратами. Затем он борется с ужасным штормом, который бросает судно как спичечный коробок по морю. После раскрытия тайны Бермудов и многочисленных побед Вася становится ученым и собирает настоящую экспедицию для поисков затерянной Атлантиды.