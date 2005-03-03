Игра в прятки, 2005

Город. Темный, заброшенный и безумный город. Когда на улицах зажигаются огни в этом мире остаются лишь дети, естественно, игрющие в игры. Есть две игры, "Otokoyo", играть в которую надо против дьявольских Oni, и "Kakurenbo" ("Прятки"), когда дети играют в Kakrurenbo они пропадают в переулках между домами один за другим.

Хирока и его друзья пытаются найти пропавшую сестру, они вступают в игру и хотят разузнать побольше о дьявольских фигурах Oni. По сигналу игра начинается и четыре различных Oni появляются что бы противостоять детям.

Дети хотят знать больше об игре, своем городе и окружающем мире. И чем больше они играют, тем сильнее отличается открывающаяся им правда от всего того, что ои знали раньше.