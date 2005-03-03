Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Игра в прятки
Киноафиша Фильмы Игра в прятки
Kakurenbo: Hide and Seek

Игра в прятки, 2005

2005 / Япония
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Город. Темный, заброшенный и безумный город. Когда на улицах зажигаются огни в этом мире остаются лишь дети, естественно, игрющие в игры. Есть две игры, "Otokoyo", играть в которую надо против дьявольских Oni, и "Kakurenbo" ("Прятки"), когда дети играют в Kakrurenbo они пропадают в переулках между домами один за другим.

Хирока и его друзья пытаются найти пропавшую сестру, они вступают в игру и хотят разузнать побольше о дьявольских фигурах Oni. По сигналу игра начинается и четыре различных Oni появляются что бы противостоять детям.

Дети хотят знать больше об игре, своем городе и окружающем мире. И чем больше они играют, тем сильнее отличается открывающаяся им правда от всего того, что ои знали раньше.

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 25 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 3 марта 2005
Режиссер
Шухей Морита
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Игра в прятки 1 постер
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Приложение киноафиши