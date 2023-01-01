Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бешенство" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Все псы попадают в рай Все псы попадают в рай
Киноафиша Фильмы Все псы попадают в рай Все псы попадают в рай, 1989: актеры и роли
All Dogs Go to Heaven Все псы попадают в рай 1989 / США / Великобритания / Ирландия
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Все псы попадают в рай, 1989: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Дон Блат Гари Голдман Gary Goldman Дэн Куенстер
В ролях
Берт Рейнольдс Берт Рейнольдс Burt Reynolds Джудит Барси Judith Barsi Дэрил Гилли Daryl Gilley
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши