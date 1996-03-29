Все псы попадают в рай 2, 1996

Все собаки могут попасть в рай… а некоторые счастливчики — даже вернуться обратно на землю. Именно это и случается, когда озорной кудряшка Чарли Баркин решает разыскать украденный из рая Волшебный Рожок. Предвкушая возможность поразвлечься, Чарли приглашает с собой своего приятеля Итчи. Путешествие начинается!

Не успев опомниться, друзья попадают в беду, но на помощь им приходит добрый мальчишка, убежавший из дома вместе со своей собакой — красавицей ирландским сеттером.

Но времени, чтобы вернуть драгоценный Рожок, остается все меньше и меньше, поэтому Чарли надо спешить! Ему предстоит испытать себя в схватке со злодеями и преодолеть множество препятствий на обратном пути в рай!